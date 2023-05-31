У монумента «Три сестры» на границе России, Беларуси и Украины произошел взрыв

У монумента «Три сестры», который находится на стыке российской, белорусской и украинской границ, произошел взрыв. Об этом сообщили в погранслужбе Украины.

В публикации пограничников утверждается, что взрыв устроили россияне. Это было сделано, чтобы воспрепятствовать проходу украинской военной техники на территорию России, утверждают в погранслужбе.

Представитель погранслужбы Андрей Демченко заявил изданию «Украинская правда», что взрыв произошел вчера. Подорванная дорога соединяет Чернигов и Брянск.

Ситуацию также прокомментировали в Офисе президента Украины. «Россияне взрывают дороги на границах, по которым ехали "брать Киев за три дня"», — написал глава Офиса Андрей Ермак.

Российская и белорусская сторона пока не комментировали произошедшее.

Монумент «Три сестры» был установлен на границе Беларуси, России и Украины в 1975 году. Он символизировал дружбу трех народов.