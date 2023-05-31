Президентом Латвии избрали главу МИД Эдгара Ринкевича

В Латвии прошли президентские выборы, победу на которых одержал занимавший пост министра иностранных дел Эдгар Ринкевич. Об этом сообщает Delfi.

Президент в Латвии выбирается не всенародным голосованием, а голосованием Сейма (то есть парламента). В этом году в президентской гонке участвовали три кандидата: предприниматель Улдис Пиленс от коалиции «Объединенный список», глава МИД Эдгар Ринкевич от коалиции «Новое единство» и активистка латышской диаспоры в Европе Элина Пинто.

Голосование проходило следующим образом: 100 депутатов Сейма должны были проголосовать за и против каждого кандидата. Для того, чтобы стать президентом, нужно было получить как минимум 51 голос за и набрать больше голосов, чем конкуренты.

Голосование проходило в три тура, так как в первых двух ни одному из кандидатов не удалось набрать больше 51 голоса. В третьем туре из гонки выбыла кандидатка с наименьшим количеством голосов — Элина Пинто.

В финальном раунде голосования Пиленс получил 25 голосов за и 65 голосов против, а Ринкевич — 52 голос за и 35 против.

«Для меня большая честь быть избранным президентом Латвийской Республики, я сделаю все возможное, чтобы хорошо служить народу Латвии. Благодарю депутатов за доверие», — прокомментировал свою победу Ринкевич.

Он был главой латвийского МИД с 2011 года. Ринкевич активно выступает против войны в Украине и за жесткие санкции в отношении России. При этом он поддерживает российских политических иммигрантов, которые последовательно выступали против режима.

В 2014 году Ринкевич сделал каминг-аут и стал первым политиком в истории Латвии, а теперь и первым президентом в мире, открыто признавшим свою принадлежность к ЛГБТ-сообществу.