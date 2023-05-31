Правительство России ввело запрет на вывоз из страны патронов и гильз

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о временном запрете на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров. Документ опубликован на сайте Правительства России.

«Запрет не распространяется на вывоз патронов и гильз для обеспечения деятельности Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований. Решение направлено на обеспечение защиты интересов государства», — говорится в постановлении.

Запрет будет действовать до 31 декабря 2023 года.