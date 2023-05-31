Что произошло за ночь 31 мая. Коротко

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Новая газета Европа Война России против Украины идет уже год и 96 дней. Город Шебекино в Белгородской области подвергся массированному удару , заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Четыре человека пострадали. Двое доставлены в больницу: у мужчины осколочные ранения шеи и спины, состояние тяжелое, у женщины осколочные ранения руки и предплечья.

, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Четыре человека пострадали. Двое доставлены в больницу: у мужчины осколочные ранения шеи и спины, состояние тяжелое, у женщины осколочные ранения руки и предплечья. Беспилотники атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае , сообщил губернатор региона Венеамин Кондратьев. Начался пожар. По данным властей, его удалось локализовать на площади в 100 квадратных метров.

, сообщил губернатор региона Венеамин Кондратьев. Начался пожар. По данным властей, его удалось локализовать на площади в 100 квадратных метров. КНДР провела неудачный запуск баллистической ракеты, ее обломки упали в Желтое море . Ранее страна планировала запустить свой первый разведывательный космический спутник. ЦТАК сообщило, что ракета упала в связи с неполадками в двигателе.

. Ранее страна планировала запустить свой первый разведывательный космический спутник. ЦТАК сообщило, что ракета упала в связи с неполадками в двигателе. Минкульт убрал известных режиссеров из экспертного совета Фонда кино по господдержке фильмов, обратили внимание «Ведомости». Из совета убрали Алексея Учителя, Алексея Аграновича, Романа Кантора, Константина Майера и многих отраслевых журналистов. Зато в список внесли двух представителей РПЦ. Война России против Украины идет уже год и 96 дней. Город Шебекино в Белгородской области подвергся массированному удару , заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Четыре человека пострадали. Двое доставлены в больницу: у мужчины осколочные ранения шеи и спины, состояние тяжелое, у женщины осколочные ранения руки и предплечья.

, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Четыре человека пострадали. Двое доставлены в больницу: у мужчины осколочные ранения шеи и спины, состояние тяжелое, у женщины осколочные ранения руки и предплечья. Беспилотники атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае , сообщил губернатор региона Венеамин Кондратьев. Начался пожар. По данным властей, его удалось локализовать на площади в 100 квадратных метров.

, сообщил губернатор региона Венеамин Кондратьев. Начался пожар. По данным властей, его удалось локализовать на площади в 100 квадратных метров. КНДР провела неудачный запуск баллистической ракеты, ее обломки упали в Желтое море . Ранее страна планировала запустить свой первый разведывательный космический спутник. ЦТАК сообщило, что ракета упала в связи с неполадками в двигателе.

. Ранее страна планировала запустить свой первый разведывательный космический спутник. ЦТАК сообщило, что ракета упала в связи с неполадками в двигателе. Минкульт убрал известных режиссеров из экспертного совета Фонда кино по господдержке фильмов, обратили внимание «Ведомости». Из совета убрали Алексея Учителя, Алексея Аграновича, Романа Кантора, Константина Майера и многих отраслевых журналистов. Зато в список внесли двух представителей РПЦ. Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.

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