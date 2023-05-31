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Что произошло за ночь 31 мая. Коротко
- Война России против Украины идет уже год и 96 дней. Город Шебекино в Белгородской области подвергся массированному удару, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Четыре человека пострадали. Двое доставлены в больницу: у мужчины осколочные ранения шеи и спины, состояние тяжелое, у женщины осколочные ранения руки и предплечья.
- Беспилотники атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае, сообщил губернатор региона Венеамин Кондратьев. Начался пожар. По данным властей, его удалось локализовать на площади в 100 квадратных метров.
- КНДР провела неудачный запуск баллистической ракеты, ее обломки упали в Желтое море. Ранее страна планировала запустить свой первый разведывательный космический спутник. ЦТАК сообщило, что ракета упала в связи с неполадками в двигателе.
- Минкульт убрал известных режиссеров из экспертного совета Фонда кино по господдержке фильмов, обратили внимание «Ведомости». Из совета убрали Алексея Учителя, Алексея Аграновича, Романа Кантора, Константина Майера и многих отраслевых журналистов. Зато в список внесли двух представителей РПЦ.
- Война России против Украины идет уже год и 96 дней. Город Шебекино в Белгородской области подвергся массированному удару, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Четыре человека пострадали. Двое доставлены в больницу: у мужчины осколочные ранения шеи и спины, состояние тяжелое, у женщины осколочные ранения руки и предплечья.
- Беспилотники атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае, сообщил губернатор региона Венеамин Кондратьев. Начался пожар. По данным властей, его удалось локализовать на площади в 100 квадратных метров.
- КНДР провела неудачный запуск баллистической ракеты, ее обломки упали в Желтое море. Ранее страна планировала запустить свой первый разведывательный космический спутник. ЦТАК сообщило, что ракета упала в связи с неполадками в двигателе.
- Минкульт убрал известных режиссеров из экспертного совета Фонда кино по господдержке фильмов, обратили внимание «Ведомости». Из совета убрали Алексея Учителя, Алексея Аграновича, Романа Кантора, Константина Майера и многих отраслевых журналистов. Зато в список внесли двух представителей РПЦ.
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