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НовостиКультура

В Риге демонтировали памятник Пушкину

В Риге из парка Кронвальда перенесли на склад памятник поэту Александру Пушкину, сообщает Delfi со ссылкой на рижское самоуправление.

По данным издания, позже памятник передадут музею союза художников Латвии, с которым была достигнута договоренность о хранении и будущей экспозиции. Когда именно это произойдет — не уточняется.

Фото: «Новая газета Европа»

Фото: «Новая газета Европа»

Delfi отмечает, что решение о демонтаже приняли из-за того, что в 2009 году совет по сохранению и развитию рижского исторического центра и государственная инспекция по защите памятников культуры не согласовали размещение скульптуры в парке и порекомендовали перенести ее в другое место. До этого года нахождение памятника являлось нарушением нормативных актов.

В 2009 году памятник открыли при поддержке Латвийского Пушкинского общества, Посольства России в Латвии и Рижской думы. Считается, что установка монумента была незаконной.

Фото: «Новая газета Европа»

Фото: «Новая газета Европа»

3 марта 2023 года совет по памятникам Рижской Думы поддержал перенос скульптуры. В апреле аналогичную идею поддержала коалиция Рижской Думы. Ранее депутаты от партии «Код для Риги» заявили, что посольство России может использовать памятник Пушкину как инструмент «мягкой силы».

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В Риге из парка Кронвальда перенесли на склад памятник поэту Александру Пушкину, сообщает Delfi со ссылкой на рижское самоуправление.

По данным издания, позже памятник передадут музею союза художников Латвии, с которым была достигнута договоренность о хранении и будущей экспозиции. Когда именно это произойдет — не уточняется.

Фото: «Новая газета Европа»

Фото: «Новая газета Европа»

Delfi отмечает, что решение о демонтаже приняли из-за того, что в 2009 году совет по сохранению и развитию рижского исторического центра и государственная инспекция по защите памятников культуры не согласовали размещение скульптуры в парке и порекомендовали перенести ее в другое место. До этого года нахождение памятника являлось нарушением нормативных актов.

В 2009 году памятник открыли при поддержке Латвийского Пушкинского общества, Посольства России в Латвии и Рижской думы. Считается, что установка монумента была незаконной.

Фото: «Новая газета Европа»

Фото: «Новая газета Европа»

3 марта 2023 года совет по памятникам Рижской Думы поддержал перенос скульптуры. В апреле аналогичную идею поддержала коалиция Рижской Думы. Ранее депутаты от партии «Код для Риги» заявили, что посольство России может использовать памятник Пушкину как инструмент «мягкой силы».

pdfshareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.

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