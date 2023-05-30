В Риге демонтировали памятник Пушкину

По данным издания, позже памятник передадут музею союза художников Латвии, с которым была достигнута договоренность о хранении и будущей экспозиции. Когда именно это произойдет — не уточняется.

В Риге из парка Кронвальда перенесли на склад памятник поэту Александру Пушкину, сообщает Delfi со ссылкой на рижское самоуправление.

Delfi отмечает, что решение о демонтаже приняли из-за того, что в 2009 году совет по сохранению и развитию рижского исторического центра и государственная инспекция по защите памятников культуры не согласовали размещение скульптуры в парке и порекомендовали перенести ее в другое место. До этого года нахождение памятника являлось нарушением нормативных актов.

В 2009 году памятник открыли при поддержке Латвийского Пушкинского общества, Посольства России в Латвии и Рижской думы. Считается, что установка монумента была незаконной.