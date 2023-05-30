logologo
RU
EN
searchСтать другомmenuclose
НовостиОбщество

В Москве задержали 49 мигрантов, которые играли в футбол на школьном стадионе. По данным полиции, они угрожали учащимся

В Можайском районе Москвы полицейские во время рейда задержали 49 иностранных граждан, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД..

Как уточнил источник ТАСС, местные жители пожаловались на мигрантов, так как те прогоняли детей с футбольной площадки, угрожали им и их родителям. Во время задержания некоторые оказывали сопротивление. В отношении задержанных составили 26 протоколов, в том числе по статьям о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП), неповиновении сотруднику полиции (ст. 19.3 КоАП) и нарушении правил въезда в Россию (ст. 18.8 КоАП).

Ранее Baza сообщала, что мигранты устроили футбольный матч на школьном поле, откуда прогнали детей, а те, в свою очередь, пожаловались родителям. По данным «Подъема», приезжие начали пользоваться стадионом еще несколько месяцев назад.

pdfshareprint

В Можайском районе Москвы полицейские во время рейда задержали 49 иностранных граждан, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД..

Как уточнил источник ТАСС, местные жители пожаловались на мигрантов, так как те прогоняли детей с футбольной площадки, угрожали им и их родителям. Во время задержания некоторые оказывали сопротивление. В отношении задержанных составили 26 протоколов, в том числе по статьям о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП), неповиновении сотруднику полиции (ст. 19.3 КоАП) и нарушении правил въезда в Россию (ст. 18.8 КоАП).

Ранее Baza сообщала, что мигранты устроили футбольный матч на школьном поле, откуда прогнали детей, а те, в свою очередь, пожаловались родителям. По данным «Подъема», приезжие начали пользоваться стадионом еще несколько месяцев назад.

pdfshareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.

Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • vpnovaya