В Госдуму внесли законопроект о запрете «смены пола»

Депутаты внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, который введет запрет на «смену пола». Об этом сообщил один из соавторов документа — депутат Госдумы Петр Толстой.
Законопроект предусматривает запрет для врачей на проведение соответствующих операций, за исключением случаев, связанных с лечением «врожденных физиологических аномалий».
Документ также запретит менять гендерный маркер в документах людям, которые не совершали операций по «смене пола».
Соавторами законопроекта стали почти 400 парламентариев. По словам Толстова, большой вклад в разработку документа внесли межфракционная группа по защите христианских ценностей, вице-спикеры Ирина Яровая и Владислав Даванков, председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Зачем это делается? Мы сохраняем для потомков Россию — с её культурными и семейными ценностями, традиционными устоями, ставя барьер на пути проникновения западной антисемейной идеологии», — написал депутат.
В апреле министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявил в интервью ТАСС, что его ведомство прорабатывает запрет на изменение гендерного маркера в документах для людей, которые не совершали операций по «смене пола».
«На данный момент одним из оснований для внесения исправлений или изменений в документы является справка об изменении пола, выданная медицинской организацией. При этом обязательность проведения хирургических вмешательств для получения лицом справки об изменении пола не предусматривается, — заявил Чуйченко. — Таким образом, мы видим следующее: человек, сменивший пол в паспорте, но физиологически оставшись прежним, может заключать брак, усыновлять детей».
После этого Володин заявил, что парламент начнет «срочную подготовку» законопроекта о запрете на смену гендерного маркера.
Депутаты внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, который введет запрет на «смену пола». Об этом сообщил один из соавторов документа — депутат Госдумы Петр Толстой.
Законопроект предусматривает запрет для врачей на проведение соответствующих операций, за исключением случаев, связанных с лечением «врожденных физиологических аномалий».
Документ также запретит менять гендерный маркер в документах людям, которые не совершали операций по «смене пола».
Соавторами законопроекта стали почти 400 парламентариев. По словам Толстова, большой вклад в разработку документа внесли межфракционная группа по защите христианских ценностей, вице-спикеры Ирина Яровая и Владислав Даванков, председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Зачем это делается? Мы сохраняем для потомков Россию — с её культурными и семейными ценностями, традиционными устоями, ставя барьер на пути проникновения западной антисемейной идеологии», — написал депутат.
В апреле министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявил в интервью ТАСС, что его ведомство прорабатывает запрет на изменение гендерного маркера в документах для людей, которые не совершали операций по «смене пола».
«На данный момент одним из оснований для внесения исправлений или изменений в документы является справка об изменении пола, выданная медицинской организацией. При этом обязательность проведения хирургических вмешательств для получения лицом справки об изменении пола не предусматривается, — заявил Чуйченко. — Таким образом, мы видим следующее: человек, сменивший пол в паспорте, но физиологически оставшись прежним, может заключать брак, усыновлять детей».
После этого Володин заявил, что парламент начнет «срочную подготовку» законопроекта о запрете на смену гендерного маркера.