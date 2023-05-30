В Госдуму внесли законопроект о запрете «смены пола»

Депутаты внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, который введет запрет на «смену пола». Об этом сообщил один из соавторов документа — депутат Госдумы Петр Толстой.

Законопроект предусматривает запрет для врачей на проведение соответствующих операций, за исключением случаев, связанных с лечением «врожденных физиологических аномалий».

Документ также запретит менять гендерный маркер в документах людям, которые не совершали операций по «смене пола».

Соавторами законопроекта стали почти 400 парламентариев. По словам Толстова, большой вклад в разработку документа внесли межфракционная группа по защите христианских ценностей, вице-спикеры Ирина Яровая и Владислав Даванков, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Зачем это делается? Мы сохраняем для потомков Россию — с её культурными и семейными ценностями, традиционными устоями, ставя барьер на пути проникновения западной антисемейной идеологии», — написал депутат.