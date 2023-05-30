«Медуза»: АП разрешила провластным СМИ цитировать комментарии Хинштейна, Рогозина и Стрелкова об атаке дронов по Москве только в негативном ключе

Администрация президента составила для СМИ список рекомендаций по освещению атаки дронов по Москве, в которых говорится, что комментарии депутата Александра Хинштейна, сына Дмитрия Рогозина Александра и «экс-главы Минобороны» «ДНР» Игоря Стрелкова можно использовать только с негативной окраской. Об этом сообщает «Медуза» со ссылки на источники в провластных изданиях.

Хинштейн опубликовал «первичный перечень мест падения сбитых БПЛА на территории Подмосковья», Рогозин рассказал, какие типы дронов могли использоваться для атаки, а Стрелков написал, что мэр Москвы Собянин «срочно формирует группы для отправки в Донецк, Горловку и Шебекино для ознакомления с опытом работы городских учреждений в условиях негативного воздействия беспилотников».

Стрелков также раскритиковал реакцию российских властей на атаку. В частности, он написал, что Путин «хотел бы выступить» с речью о произошедшем, но «СВО — не его прерогатива <…> Вот когда речь пойдет об увеличении пенсионного возраста или о необходимости завоза еще нескольких миллионов мигрантов — Он скажет своё веское слово и попросит россиян отнестись с пониманием».

Бывший «глава Минобороны» «ДНР» также рекомендовал приставить к государственным наградам за «отбитую» атаку беспилотников жителей дома на улице Профсоюзной, «принявших активное участие в отражении данного нападения с риском для собственных жизней».

По данным «Медузы», в методичке, присланной властями, также есть рекомендации обратить внимание на «успешную работу ПВО», «мгновенную реакцию» руководства Москвы и Московской области, подчеркнуть, что цели «провокации» не достигнуты, а также отметить, что целью атаки было нанесение «психологического» ущерба, но москвичи показали «спокойствие и выдержку».