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ПодкастОбщество

«Люди будут спускаться в метро»

«Что нового?» об атаке беспилотников на Москву

Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. По версии Минобороны, всего в налете участвовали 8 БПЛА — по данным Телеграм-каналов, их число доходит до 32. Повреждено несколько домов, никто не пострадал.

В спецвыпуске подкаста «Что нового?» мы поговорили с военным обозревателем «Новой газеты Европа» Георгием Александровым.

  • Почему российское ПВО не справляется с беспилотниками?
  • Насколько опасны эти беспилотники и какие боеприпасы они несли?
  • Кто стоит за этой атакой и как отреагирует Россия?

Смотрите в новом видео!

слушайте подкаст «Что нового?»

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Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. По версии Минобороны, всего в налете участвовали 8 БПЛА — по данным Телеграм-каналов, их число доходит до 32. Повреждено несколько домов, никто не пострадал.

В спецвыпуске подкаста «Что нового?» мы поговорили с военным обозревателем «Новой газеты Европа» Георгием Александровым.

  • Почему российское ПВО не справляется с беспилотниками?
  • Насколько опасны эти беспилотники и какие боеприпасы они несли?
  • Кто стоит за этой атакой и как отреагирует Россия?

Смотрите в новом видео!

слушайте подкаст «Что нового?»

Apple Podcasts || Spotify

pdfshareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.

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