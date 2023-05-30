«Люди будут спускаться в метро»

Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. По версии Минобороны, всего в налете участвовали 8 БПЛА — по данным Телеграм-каналов, их число доходит до 32. Повреждено несколько домов, никто не пострадал.

В спецвыпуске подкаста «Что нового?» мы поговорили с военным обозревателем «Новой газеты Европа» Георгием Александровым.

Почему российское ПВО не справляется с беспилотниками?

Насколько опасны эти беспилотники и какие боеприпасы они несли?

Кто стоит за этой атакой и как отреагирует Россия?

Смотрите в новом видео!