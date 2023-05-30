«Люди будут спускаться в метро»

Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. По версии Минобороны, всего в налете участвовали 8 БПЛА — по данным Телеграм-каналов, их число доходит до 32. Повреждено несколько домов, никто не пострадал.
В спецвыпуске подкаста «Что нового?» мы поговорили с военным обозревателем «Новой газеты Европа» Георгием Александровым.
- Почему российское ПВО не справляется с беспилотниками?
- Насколько опасны эти беспилотники и какие боеприпасы они несли?
- Кто стоит за этой атакой и как отреагирует Россия?
Смотрите в новом видео!
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В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.
Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. По версии Минобороны, всего в налете участвовали 8 БПЛА — по данным Телеграм-каналов, их число доходит до 32. Повреждено несколько домов, никто не пострадал.
В спецвыпуске подкаста «Что нового?» мы поговорили с военным обозревателем «Новой газеты Европа» Георгием Александровым.
- Почему российское ПВО не справляется с беспилотниками?
- Насколько опасны эти беспилотники и какие боеприпасы они несли?
- Кто стоит за этой атакой и как отреагирует Россия?
Смотрите в новом видео!
Делайте «Новую» вместе с нами!
В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.