Reuters выяснил, что американский сенатор Грэм не называл смерть россиян «удачной тратой денег». МВД РФ уже объявило его в розыск

Агентство Reuters ознакомилось с полной версией записи встречи американского сенатора Линдси Грэма и президента Украины Владимира Зеленского. Журналисты выяснили, что фразы Грэма «Русские умирают» и «Мы никогда еще не тратили деньги так удачно» были сказаны в разное время беседы.

Reuters утверждает, что фраза об удачной трате денег касалась лишь финансовой помощи Украине от США, а не смерти российских солдат.

При этом МВД России уже объявило в розыск Грэма по уголовной статье.