Reuters выяснил, что американский сенатор Грэм не называл смерть россиян «удачной тратой денег». МВД РФ уже объявило его в розыск

Агентство Reuters ознакомилось с полной версией записи встречи американского сенатора Линдси Грэма и президента Украины Владимира Зеленского. Журналисты выяснили, что фразы Грэма «Русские умирают» и «Мы никогда еще не тратили деньги так удачно» были сказаны в разное время беседы.
Reuters утверждает, что фраза об удачной трате денег касалась лишь финансовой помощи Украине от США, а не смерти российских солдат.
При этом МВД России уже объявило в розыск Грэма по уголовной статье.
Накануне глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении сенатора уголовное дело, не уточнив, по какой статье.
«На распространенной в сети Интернет видеозаписи американский сенатор Линдси Грэм в ходе встречи с президентом Украины заявил о финансовом участии США в причинении смерти гражданам России», — говорится в пресс-релизе СК.
Смонтированный ролик появился в телеграм-канале Зеленского 26 мая. Диалог между украинским лидером и американским сенатором звучал так: Зеленский сказал, что украинцы в этой войне борются за свободу, «либо свободные, либо мертвые <…> Сейчас мы свободны. И будем свободными». «Да. И россияне умирают. Это лучшее, на что мы тратили деньги», — отвечает Грэм.
«Трудно представить себе большего позора для страны, чем иметь таких сенаторов», — заявил пресс-секретарь президента США Дмитрий Песков.
Представительница российского МИД Мария Захарова сравнила помощь США Украине с работой американских предприятий в фашисткой Германии.
Председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в США тратят деньги не только на убийство русских, но и на убийство обычных людей и даже сенаторов.
«Пусть он вспомнит печальную судьбу Роберта Кеннеди, Хьюи Лонга, Клементы Карлоса Пинкни, Джона Мильтона Эллиотта, Уэйна Оуэнса, а также других американских политиков», — написал Медведев.
Агентство Reuters ознакомилось с полной версией записи встречи американского сенатора Линдси Грэма и президента Украины Владимира Зеленского. Журналисты выяснили, что фразы Грэма «Русские умирают» и «Мы никогда еще не тратили деньги так удачно» были сказаны в разное время беседы.
Reuters утверждает, что фраза об удачной трате денег касалась лишь финансовой помощи Украине от США, а не смерти российских солдат.
При этом МВД России уже объявило в розыск Грэма по уголовной статье.
Накануне глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении сенатора уголовное дело, не уточнив, по какой статье.
«На распространенной в сети Интернет видеозаписи американский сенатор Линдси Грэм в ходе встречи с президентом Украины заявил о финансовом участии США в причинении смерти гражданам России», — говорится в пресс-релизе СК.
Смонтированный ролик появился в телеграм-канале Зеленского 26 мая. Диалог между украинским лидером и американским сенатором звучал так: Зеленский сказал, что украинцы в этой войне борются за свободу, «либо свободные, либо мертвые <…> Сейчас мы свободны. И будем свободными». «Да. И россияне умирают. Это лучшее, на что мы тратили деньги», — отвечает Грэм.
«Трудно представить себе большего позора для страны, чем иметь таких сенаторов», — заявил пресс-секретарь президента США Дмитрий Песков.
Представительница российского МИД Мария Захарова сравнила помощь США Украине с работой американских предприятий в фашисткой Германии.
Председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в США тратят деньги не только на убийство русских, но и на убийство обычных людей и даже сенаторов.
«Пусть он вспомнит печальную судьбу Роберта Кеннеди, Хьюи Лонга, Клементы Карлоса Пинкни, Джона Мильтона Эллиотта, Уэйна Оуэнса, а также других американских политиков», — написал Медведев.