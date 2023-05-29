Новосибирский губернатор предложил бизнесменам отдавать месячную зарплату на войну

Губернатор Андрей Травников предложил бизнесменам отдавать месячную зарплату на нужды военных. Эту инициативу он озвучил на оперативном совещании 29 мая, сообщает «Коммерсант».

Незадолго до этого вице-губернатор Сергей Семка попросил Травникова поддержать инициативу по перечислению однодневного заработка российским военным. Губернатор ответил на это, что руководители «могут себе позволить» пожертвовать и более крупную сумму, например, месячный заработок.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер также предложил региональным чиновникам отдать свой заработок за день на нужды военных. Он отметил, что им не хватает дорогостоящего оборудования, поэтому на эту цель нужно собрать средства.