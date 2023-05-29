Администраторов двух телеграм-каналов приговорили к 8 годам колонии по делу о вымогательстве у Тины Канделаки и ее мужа

Хамовнический суд Москвы приговорил к восьми годам колонии строгого режима каждого из трех бывших администраторов телеграм-каналов Riddle и «Проект “Сканер”» по делу о вымогательстве (ст. 163 УК) у телеведущей Тины Канделаки и ее мужа, директора по особым поручениям «Ростеха» Василия Бровко. Об этом пишет ТАСС.

По версии обвинения, в 2020 году Алексей Слободенюк, Евгений Москвин и Владислав Малушенко «объединились в организованную группу для вымогательства денег у публичных персон, для чего приобрели телеграм-каналы».

Мужчины, как утверждается, опубликовали информацию, «негативно освещающую работу и личную жизнь» Бровко и Канделаки, а после просьбы удалить публикацию потребовали заплатить 470 тысяч рублей.

ТАСС пишет, что Бровко сначала согласился заплатить, но и после этого «порочащие публикации» продолжились. Тогда он написал заявление в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело.

В суде трое обвиняемых признали свои вину и заявили, что раскаиваются. Малушенко также упомянул, что в ходе следствия Бровко сообщили об их раскаянии, и тот их простил.

Помимо реального срока каждому из обвиняемых назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.