Сборная Латвии впервые в истории выиграла медаль ЧМ по хоккею

Жители Латвии болеют за свою команду в фан-зоне в центре Риги. Фото: Влад Докшин/«Новая газета Европа»

Сборная Латвии обыграла США в матче за третье место чемпионата мира по хоккею и впервые в своей истории выиграла медаль на турнире. Матч, проходивший в финском Тампере, закончился со счетом 4:3. Игроки сборной Латвии, как и в полуфинале с канадцами, забили первую шайбу. США дважды сравнивали счет, а затем вырвались вперед. За пять минут до конца основного времени латвийские хоккеисты смогли сравнять счет, а затем забили в дополнительное время.

Еще до начала матча в Риге запланировали торжественные мероприятия по случаю возвращения латвийских хоккеистов с турнира. Под руководством тренера Харийса Витолиньша сборная Латвии достигла лучшего результата в истории — попала в топ-4 на ЧМ. До этого лучшим результатом команды, которая участвовала в мировом первенстве 32 раза, было 7 место.

Фото: Влад Докшин/«Новая газета Европа»

Полуфинальный матч между Канадой и Латвией закончился со счетом 4:2. При этом латвийские хоккеисты дважды вели в счете, и вплоть до середины третьего периода имели шансы на победу. Затем канадцы перехватили инициативу и забили две безответные шайбы.

Расстроенные латвийские болельщики после проигрыша своей сборной в матче с Канадой. Фото: Влад Докшин/«Новая газета Европа»

Сборная Латвии играла в полуфинале ЧМ впервые в своей истории. Латвийцы не без труда вышли из группы и сенсационно обыграли шведов в четвертьфинале.

В другом полуфинале США проиграли Германии, которая будет бороться с Канадой за медали в финале. Сборная Германия впервые в истории вышла в финал ЧМ.