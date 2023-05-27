В Тамбовской области задержали на 15 суток бывшего военного, который отговаривал своих воспитанников отправляться на войну

Бывшего военнослужащего из Тамбова Олега Борисенко, который отговаривал своих воспитанников отправляться воевать в Украину, арестовали на 15 суток. Об этом сообщил телеграм-канал «Твердый знак Тамбов» со ссылкой на его сына Дмитрия Борисенко.

По словам сына военного, причиной для задержания стал неоплаченный вовремя штраф за переход дороги в неположенном месте.

Ранее против Олега Борисенко возбудили уголовное дело о повторной «дискредитации» российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК). Как Борисенко рассказал в своем видеообращении, этому предшествовал обыск. Что именно стало поводом для уголовного дела — неизвестно. Также в этом видео он обратился к своим бывшим курсантам и призвал их не ехать на войну в Украину.

«Соберите в кучу свои мозги и подумайте о том, частью чего вы будете. В чем вы собираетесь участвовать, кого вы собираетесь и от чего освобождать?» — сказал он.

В мае 2022 года военного оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) из-за наклейки с перечеркнутой литерой Z на его автомобиле. Борисенко не признал свою вину и объяснил, что буква никак не относится к ВС РФ и похожа на нацистскую символику.

В 2000-х Олег Борисенко основал молодежный военно-патриотический клуб «Русский». В 2005 году он пошел на выборы в Госдуму как самовыдвиженец и набрал 8% голосов. Также он воевал в Чечне, Сирии и Украине в 2014 году.