В Ростовской области разыскивают 39 солдат «ЛНР», сбежавших с фронта

Силовики в Ростовской области разыскивают группу из 39 военнослужащих, которые сбежали из «ЛНР» после убийства своего командира. Об этом сообщают телеграм-канал Baza, портал 161.ru со ссылкой на источники в силовых структурах.

Источник «Новой газеты Европа» в Донецке сообщил, что знает о таком инциденте, однако детали ему неизвестны. Источник в силовых структурах «ЛДНР» также подтвердил информацию о произошедшем.

«Силовики Ростовской области получили ориентировку о сбежавших из города Лисичанска ("ЛНР") дезертирах отряда "Шторм Z". <…> Согласно документам, переданным в Ростовскую область из "ЛДНР", дезертировавшие военнослужащие — бывшие заключенные», — говорится в публикации 161.ru.

По данным изданий, во время побега был убит военнослужащий «Министерства обороны ЛНР». Как пишет Baza, он пытался остановить дезертиров.

Согласно данным СМИ, побег произошел 24 мая. В тот же день в сети появилось видео с застреленным человеком в военной форме без опознавательных знаков (есть в распоряжении «Новой-Европы»). Судя по объяснению за кадром, командир роты застрелил командира батальона.

«Комбата захуярили нахуй. Егор, ротный, убил комбата Анатольича просто, блять, выстрелом в голову. Нас хотели на мясо отправить, а Егор за нас всё порешал», — говорит снимающий.

«Новая газета Европа» не публикует видеозапись по этическим соображениям и так как не может подтвердить его подлинность.

Ранее провластный региональный телеграм-канал «Утро юга» опубликовал ориентировку, которую, якобы, передали ростовским правоохранителям.