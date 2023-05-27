Умер художник-концептуалист Илья Кабаков

Художник-концептуалист Илья Кабаков умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщил Фонд Ильи и Эмилии Кабаковых.

«С большой грустью сообщаем об уходе из жизни Ильи Кабакова, великого художника, философа, любимого мужа, дорогого отца и обожаемого дедушки. Человек, всю жизнь мечтавший об утопии, покинул этот мир в окружении своих близких, не дожив до своего 90-летия», — говорится в сообщении фонда.

Кабаков — представитель московского концептуализма — направления, возникшего в неофициальном искусстве СССР в начале 1970-х годов. Кабакова называли самым известным в мире современным постсоветским художником.

Считается, что Кабаков стал первым художником, открывшим для западной аудитории неприглядность советского быта, и стал известным благодаря своим инсталляциями. Его работы выставляются в музеях по всему миру и продаются за миллионы долларов.

Его работа «Жук» 1982 года была продана в 2008 году за 5,8 млн долларов, а за год до этого Chambre de Luxe («Номер люкс») 1981 года за 4,1 млн долларов.

Кабаков родился 30 сентября 1933 года в Днепропетровске и получал художественное образование в Ленинграде, а затем в Москве. Он эмигрировал из СССР в конце 1980-х и жил в Нью-Йорке.