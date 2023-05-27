Путин учредил в РФ орден Гагарина для сотрудников космической отрасли

Президент Владимир Путин учредил орден Гагарина. Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации.
Орденом будут награждать за:
- успешное выполнение пилотируемого космического полета
- выдающиеся заслуги в организации и успешной реализации космического полета
- выдающиеся заслуги в реализации госполитики в области космической деятельности, в том числе в интересах обороны и безопасности
- выдающиеся заслуги в разработке, производстве, испытании и безаварийной эксплуатации ракетно-космической техники, создании и внедрении новых технологий и проведении эффективных научных исследований
- большие заслуги в подготовке научных и инженерно-технических кадров
Орденом также могут быть награждены иностранные граждане за «эффективное участие в международном сотрудничестве с РФ в области исследования и использования космического пространства».
Президент Владимир Путин учредил орден Гагарина. Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации.
Орденом будут награждать за:
- успешное выполнение пилотируемого космического полета
- выдающиеся заслуги в организации и успешной реализации космического полета
- выдающиеся заслуги в реализации госполитики в области космической деятельности, в том числе в интересах обороны и безопасности
- выдающиеся заслуги в разработке, производстве, испытании и безаварийной эксплуатации ракетно-космической техники, создании и внедрении новых технологий и проведении эффективных научных исследований
- большие заслуги в подготовке научных и инженерно-технических кадров
Орденом также могут быть награждены иностранные граждане за «эффективное участие в международном сотрудничестве с РФ в области исследования и использования космического пространства».