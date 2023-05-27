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Фильм «Траектория падения» получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля

Сегодня состоялась церемония закрытия 76-го Каннского кинофестиваля. Главный приз — «Золотую пальмовую ветвь» — получил фильм «Траектория падения» Жюстин Трие.

Это история про немецкую писательницу, которая живет в Альпах со своим французским мужем и сыном-подростком, потерявшим зрение в аварии. Однажды ее муж выпадает из окна и умирает. После этого женщину судят как главную подозреваемую.

Гран-при фестиваля получила картина «Зона интересов» Джонатана Глейзера, снятая по мотивам одноименного романа Мартина Эмиса.

другие награды фестиваля:

Приз жюри — «Опавшие листья», режиссер Аки Каурисмяки

Лучшая режиссура — Чан Ань Хунг («Рагу Додена Буффана»)

Лучший сценарий — Юдзи Сакамото, «Монстр» (режиссер Хирокадзу Корээда)

Лучшая мужская роль — Кодзи Якусе («Прекрасные дни», режиссер Вим Вендерс)

Лучшая женская роль — Мэрвэ Диздар («О сухой траве», режиссер Нури Бильге Джейлан)

Жюри в этом году возглавлял шведский режиссер Рубен Эстлунд («Квадрат», «Треугольник печали»).

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Сегодня состоялась церемония закрытия 76-го Каннского кинофестиваля. Главный приз — «Золотую пальмовую ветвь» — получил фильм «Траектория падения» Жюстин Трие.

Это история про немецкую писательницу, которая живет в Альпах со своим французским мужем и сыном-подростком, потерявшим зрение в аварии. Однажды ее муж выпадает из окна и умирает. После этого женщину судят как главную подозреваемую.

Гран-при фестиваля получила картина «Зона интересов» Джонатана Глейзера, снятая по мотивам одноименного романа Мартина Эмиса.

другие награды фестиваля:

Приз жюри — «Опавшие листья», режиссер Аки Каурисмяки

Лучшая режиссура — Чан Ань Хунг («Рагу Додена Буффана»)

Лучший сценарий — Юдзи Сакамото, «Монстр» (режиссер Хирокадзу Корээда)

Лучшая мужская роль — Кодзи Якусе («Прекрасные дни», режиссер Вим Вендерс)

Лучшая женская роль — Мэрвэ Диздар («О сухой траве», режиссер Нури Бильге Джейлан)

Жюри в этом году возглавлял шведский режиссер Рубен Эстлунд («Квадрат», «Треугольник печали»).

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