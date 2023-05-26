В США приговорили к 18 годам тюрьмы лидера ультраправой организации по делу о штурме Капитолия

Лидера и основателя ультраправой организации Oath Keepers Стюарта Родса приговорили к 18 годам тюрьмы по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года, сообщает CNN.

Как постановил суд, Родс координировал свои действия с другими людьми, участвовавшими в захвате здания. Сам лидер Oath Keepers считает себя политзаключенным и уверяет, что организация просто пыталась защитить других протестующих. Суд постановил, что действия Родса приравниваются к «внутреннему терроризму».

Родса осудили по обвинению в подстрекательстве к мятежу и других преступлениях. Изначально прокуратура запросила 25 лет тюрьмы. Как отмечает CNN, это первый приговор по данной статье за последние 10 лет. Также это самый суровый приговор по делу о штурме Капитолия.

Ранее суд приговорил к 12 годам тюрьмы лидера Oath Keepers во Флориде Келли Меггса. Как считают в суде, он был «интеллектуальным и моральным центром» мятежа. В отличие от Родса, Меггс раскаялся в своих действиях.

Стюарт Родст основал Oath Keepers в 2009 году. В последствии члены этой организации стали убежденными сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа.