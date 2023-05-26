В Москве и Петербурге подожгли релейные шкафы на железной дороге

В Москве недалеко от железнодорожной станции «Чухлинка» неизвестные подожгли релейный шкаф. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Площадь возгорания составила 1 кв. м. Горел релейный шкаф на 2-й Карачаровской улице в районе дома 14а, корпус 1, строение 1.
Фото: телеграм-канал SHOT
По данным Baza, в связи с поджогом разыскивают троих человек. Один из очевидцев сообщил полицейским, что видел, как трое мужчин взламывают замки. Сначала он решил, что это работники ж/д, но потом увидел огонь.
«По словам очевидца, поджигатели заметили его, когда он вышел из своей машины. Сразу после этого они убежали в сторону Рязанского проспекта. Сейчас ведутся их поиски», — отмечает Baza.
25 мая в Санкт-Петербурге на участке Броневая — Лигово Октябрьской железной дороги обнаружили вскрытый релейный шкаф со следами поджога.
В пресс-службе ОЖБ заявили, что на движение поездов инцидент не повлиял.
Телеграм-канал SHOT утверждает, что на месте поджога найдены зажигалка, жидкость для розжига и подпаленная упаковка от зубной пасты. Также сняты отпечатки пальцев с релейного шкафа.
В Москве недалеко от железнодорожной станции «Чухлинка» неизвестные подожгли релейный шкаф. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Площадь возгорания составила 1 кв. м. Горел релейный шкаф на 2-й Карачаровской улице в районе дома 14а, корпус 1, строение 1.
Фото: телеграм-канал SHOT
По данным Baza, в связи с поджогом разыскивают троих человек. Один из очевидцев сообщил полицейским, что видел, как трое мужчин взламывают замки. Сначала он решил, что это работники ж/д, но потом увидел огонь.
«По словам очевидца, поджигатели заметили его, когда он вышел из своей машины. Сразу после этого они убежали в сторону Рязанского проспекта. Сейчас ведутся их поиски», — отмечает Baza.
25 мая в Санкт-Петербурге на участке Броневая — Лигово Октябрьской железной дороги обнаружили вскрытый релейный шкаф со следами поджога.
В пресс-службе ОЖБ заявили, что на движение поездов инцидент не повлиял.
Телеграм-канал SHOT утверждает, что на месте поджога найдены зажигалка, жидкость для розжига и подпаленная упаковка от зубной пасты. Также сняты отпечатки пальцев с релейного шкафа.