Суд счел запрос журналистки «Важных историй» к российскому оборонному предприятию участием в деятельности «нежелательной» организации

Калининский районный суд Петербурга оштрафовал расследовательницу «Важных историй» Марию Жолобову на пять тысяч рублей по статье об участии в деятельности «нежелательной» организации (20.33 КоАП) за журналистский запрос. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

Суд вынес решение 16 мая. По словам главы объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарьи Лебедевой, на Жолобову составили административный протокол за то, что она в ноябре 2022 года отправила письмо в «Специальный технологический центр» и представилась корреспонденткой издания «Важные истории», которое признано «нежелательным»

Как пишет «Медиазона», в постановлении суда говорится, что Жолобова апросила информацию о «выпускаемых предприятием изделиях» и выполнении государственного оборонного заказа, «чем нарушила ФЗ №272». Издание отмечает, что это первый известный случай преследования журналиста за работу в СМИ, признанного «нежелательной» организацией.