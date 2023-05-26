Суд счел запрос журналистки «Важных историй» к российскому оборонному предприятию участием в деятельности «нежелательной» организации

Калининский районный суд Петербурга оштрафовал расследовательницу «Важных историй» Марию Жолобову на пять тысяч рублей по статье об участии в деятельности «нежелательной» организации (20.33 КоАП) за журналистский запрос. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.
Суд вынес решение 16 мая. По словам главы объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарьи Лебедевой, на Жолобову составили административный протокол за то, что она в ноябре 2022 года отправила письмо в «Специальный технологический центр» и представилась корреспонденткой издания «Важные истории», которое признано «нежелательным»
Как пишет «Медиазона», в постановлении суда говорится, что Жолобова апросила информацию о «выпускаемых предприятием изделиях» и выполнении государственного оборонного заказа, «чем нарушила ФЗ №272». Издание отмечает, что это первый известный случай преследования журналиста за работу в СМИ, признанного «нежелательной» организацией.
Минюст РФ 5 марта 2022 года признал издателя «Важных историй» — латвийскую некоммерческую организацию IStories Fonds — «нежелательной» организацией. Это второе российское СМИ после издания «Проект», получившее такой статус. «На мой взгляд, сегодня это самое высокое признание для журналистов в России», — прокомментировал главный редактор «Важных историй» Роман Анин.
По административной статье об участии в деятельности «нежелательной» организации (20.33 КоАП) физическим лицам грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей, юридическим лицам — от 50 до 150 тысяч рублей. По уголовной статье об осуществлении деятельности «нежелательной» организации (284.1 УК) максимальное наказание составляет шесть лет лишения свободы.
Калининский районный суд Петербурга оштрафовал расследовательницу «Важных историй» Марию Жолобову на пять тысяч рублей по статье об участии в деятельности «нежелательной» организации (20.33 КоАП) за журналистский запрос. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.
Суд вынес решение 16 мая. По словам главы объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарьи Лебедевой, на Жолобову составили административный протокол за то, что она в ноябре 2022 года отправила письмо в «Специальный технологический центр» и представилась корреспонденткой издания «Важные истории», которое признано «нежелательным»
Как пишет «Медиазона», в постановлении суда говорится, что Жолобова апросила информацию о «выпускаемых предприятием изделиях» и выполнении государственного оборонного заказа, «чем нарушила ФЗ №272». Издание отмечает, что это первый известный случай преследования журналиста за работу в СМИ, признанного «нежелательной» организацией.
Минюст РФ 5 марта 2022 года признал издателя «Важных историй» — латвийскую некоммерческую организацию IStories Fonds — «нежелательной» организацией. Это второе российское СМИ после издания «Проект», получившее такой статус. «На мой взгляд, сегодня это самое высокое признание для журналистов в России», — прокомментировал главный редактор «Важных историй» Роман Анин.
По административной статье об участии в деятельности «нежелательной» организации (20.33 КоАП) физическим лицам грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей, юридическим лицам — от 50 до 150 тысяч рублей. По уголовной статье об осуществлении деятельности «нежелательной» организации (284.1 УК) максимальное наказание составляет шесть лет лишения свободы.