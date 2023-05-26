Мосгорсуд приговорил экс-полицейского из Тюмени к пожизненному заключению по делу об убийстве восьмилетней девочки

Мужчину признали виновным в похищении человека, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве (ч.2 ст.126, ч.4 ст.131, ч.4 ст.132, ч.2 ст.105 УК). Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

Мосгорсуд приговорил к пожизненному сроку бывшего полицейского Виталия Бережного по делу об убийстве восьмилетней школьницы. Об этом сообщает РИА Новости.

В понедельник коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по уголовному делу. Следствие установило, что 30 июня 2021 года Бережной встретил незнакомую ему восьмилетнюю Настю Муравьеву на первом этаже жилого дома, обманом заманил ее в арендованную квартиру в этом же доме и убил.

Тело ребенка мужчина хранил у себя в квартире, а 17 августа спрятал его на берегу озера Оброчное.

В СК отмечали, что 40-летний уроженец Сургута Бережной с 2008 по 2011 год работал помощником участкового в РОВД Нягани в Ханты-Мансийском автономном округе. Он приехал в Тюмень в 2015 году, и работал сборщиком мебели. В 2021 году мужчина снял квартиру неподалеку от места жительства школьницы.

Дело изначально слушалось в Тюменском облсуде, из-за нарушения присяжными тайны совещательной комнаты коллегию распустили, дело направили на новое рассмотрение — в Мосгорсуд.

После задержания Бережной признал свою вину. В СК заявили, что мужчина совершил преступление, находясь под действием алкоголя и наркотических средств. Однако, как отмечает РИА Новости, впоследствии Бережной заявил журналистам, что преступления не совершал, а признательные показания дал под давлением правоохранителей.