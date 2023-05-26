Компания Илона Маска, разрабатывающая чипы для связи мозга с компьютером, получила разрешение на проведение испытаний на людях

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выдало разрешение компании бизнесмена Илона Маска Neuralink, которая разрабатывает вживляемые в мозг чипы, на проведение клинических испытаний на людях, сообщает компания.

В Neuralink получение разрешения назвали «важным первым шагом», который однажды позволит «помочь» многим людям. Когда именно начнутся испытания — пока неизвестно. В компании сообщили, что о более подробной информации по поводу набора людей на испытания расскажут позже.

В начале 2022 года Neuralink уже обращалась за подобным разрешением, но получила отказ. Управление по санитарному надзору смутил литиевый аккумулятор чипа, а также изъятие самой микросхемы — регулятор посчитал, что на данном этапе разработки эта процедура может повредить ткань мозга.

В 2021 году Neuralink показала первые этапы разработки чипов, а именно видео с обезьяной, которая с помощью чипа играла в простые компьютерные игры.