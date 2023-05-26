Компания Илона Маска, разрабатывающая чипы для связи мозга с компьютером, получила разрешение на проведение испытаний на людях

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выдало разрешение компании бизнесмена Илона Маска Neuralink, которая разрабатывает вживляемые в мозг чипы, на проведение клинических испытаний на людях, сообщает компания.
В Neuralink получение разрешения назвали «важным первым шагом», который однажды позволит «помочь» многим людям. Когда именно начнутся испытания — пока неизвестно. В компании сообщили, что о более подробной информации по поводу набора людей на испытания расскажут позже.
В начале 2022 года Neuralink уже обращалась за подобным разрешением, но получила отказ. Управление по санитарному надзору смутил литиевый аккумулятор чипа, а также изъятие самой микросхемы — регулятор посчитал, что на данном этапе разработки эта процедура может повредить ткань мозга.
В 2021 году Neuralink показала первые этапы разработки чипов, а именно видео с обезьяной, которая с помощью чипа играла в простые компьютерные игры.
Илон Маск основал компанию Neuralink в июле 2016 года. С тех пор компанию несколько раз обвиняли в жестоком обращении с животными, а также подозревали в перевозке опасных патогенов. Так, в прошлом году Reuters сообщило, что против Neuralink начали расследование из-за жалоб на жестокое обращение с подопытными.
Чипы, которые разрабатывает компания, нужны для связи мозга с компьютером. Рассказывая о возможностях продукта, Маск упоминал, что имплант поможет парализованным людям пользоваться компьютером и другими гаджетами, а также окажет потенциальное лечение неврологических заболеваний.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выдало разрешение компании бизнесмена Илона Маска Neuralink, которая разрабатывает вживляемые в мозг чипы, на проведение клинических испытаний на людях, сообщает компания.
В Neuralink получение разрешения назвали «важным первым шагом», который однажды позволит «помочь» многим людям. Когда именно начнутся испытания — пока неизвестно. В компании сообщили, что о более подробной информации по поводу набора людей на испытания расскажут позже.
В начале 2022 года Neuralink уже обращалась за подобным разрешением, но получила отказ. Управление по санитарному надзору смутил литиевый аккумулятор чипа, а также изъятие самой микросхемы — регулятор посчитал, что на данном этапе разработки эта процедура может повредить ткань мозга.
В 2021 году Neuralink показала первые этапы разработки чипов, а именно видео с обезьяной, которая с помощью чипа играла в простые компьютерные игры.
Илон Маск основал компанию Neuralink в июле 2016 года. С тех пор компанию несколько раз обвиняли в жестоком обращении с животными, а также подозревали в перевозке опасных патогенов. Так, в прошлом году Reuters сообщило, что против Neuralink начали расследование из-за жалоб на жестокое обращение с подопытными.
Чипы, которые разрабатывает компания, нужны для связи мозга с компьютером. Рассказывая о возможностях продукта, Маск упоминал, что имплант поможет парализованным людям пользоваться компьютером и другими гаджетами, а также окажет потенциальное лечение неврологических заболеваний.