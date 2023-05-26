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Что произошло за ночь 26 мая. Коротко
- Война России против Украины идет уже год и 91 день. Ночью Днепр и Киев были атакованы дронами Shahed. В столице Украины в результате падения обломков повреждены крыша ТРЦ, автомобили на парковке и частный дом. В Днепре были слышны звуки взрывов, пишет «Суспильне».
- В Краснодаре произошел взрыв. Мэр города Евгений Наумов заявил, что в пятиэтажке выбило окна, в рядом стоящем частном доме повреждена кровля, повреждено офисное здание. Оперштаб региона утверждает, что был «слышен хлопок». Baza пишет, что город был атакован двумя беспилотниками.
- Япония ввела санкции против 17 физических лиц и 78 организаций из России. В санкционный список попали «МегаФон», «Камаз» и фонд «Сколково». Также Япония ввода запрет на экспорт для 80 организаций из России.
- На чемпионате мира по хоккею определились полуфиналисты. Латвия обыграла Швецию (3:1), Германии — Швейцарию (3:1), Канада — Финляндию (4:1), а США — Чехию (3:0).
- Война России против Украины идет уже год и 91 день. Ночью Днепр и Киев были атакованы дронами Shahed. В столице Украины в результате падения обломков повреждены крыша ТРЦ, автомобили на парковке и частный дом. В Днепре были слышны звуки взрывов, пишет «Суспильне».
- В Краснодаре произошел взрыв. Мэр города Евгений Наумов заявил, что в пятиэтажке выбило окна, в рядом стоящем частном доме повреждена кровля, повреждено офисное здание. Оперштаб региона утверждает, что был «слышен хлопок». Baza пишет, что город был атакован двумя беспилотниками.
- Япония ввела санкции против 17 физических лиц и 78 организаций из России. В санкционный список попали «МегаФон», «Камаз» и фонд «Сколково». Также Япония ввода запрет на экспорт для 80 организаций из России.
- На чемпионате мира по хоккею определились полуфиналисты. Латвия обыграла Швецию (3:1), Германии — Швейцарию (3:1), Канада — Финляндию (4:1), а США — Чехию (3:0).
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