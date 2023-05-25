В ЮАР арестовали обвиняемого в причастности к геноциду в Руанде, которого разыскивали более 20 лет

В городе Паарл, ЮАР, арестовали Фульгенса Каишему, обвиняемого в причастности к геноциду в Руанде, сообщает пресс-служба Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов ООН.

Каишему арестовали во время совместной операции властей ЮАР и следователей ООН. Сначала обвиняемый выдавал себя за другого человека, но потом сознался.

Он был в бегах с 2001 года. Каишема использовал поддельные документы, скрыться от полиции ему также помогали руандские сторонники — члены бывших Вооруженных сил Руанды и бывших Демократических сил освобождения Руанды, а также те, кто поддерживал идеологию геноцида. Сейчас ООН продолжает искать еще трех подозреваемых, причастных к делу.

Трибунал ООН утверждает, что Каишема принимал непосредственное участие в совершении геноцида в Руанде в 1994 году. Он обвиняется в организаций убийства более чем двух тысяч беженцев тутси в католической церкви Ньянге. В обвинительном заключении говорится, что Каишема купил и раздал бензин, чтобы сжечь церковь, в которой находились беженцы. После пожара Каишема и его сторонники с помощью бульдозера обрушили церковь, пока там находились люди.

Осенью 2022 года в Гааге начался суд над 89-летним предпринимателем Фелисьеном Кабугой, которого обвиняют в финансировании Радио тысячи холмов, призывавшего к геноциду в Руанде. После 1994-го он бежал из Руанды и скрывался от международного розыска больше двадцати лет с помощью поддельны документов. Его задержали во Франции в 2020 году.