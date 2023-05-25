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Студентов МГИМО перевели на дистанционное обучение из-за вспышки кори

Студентов Московского государственного института международных отношений (МГИМО МИД России) перевели на дистанционное обучение из-за вспышки кори в вузе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу института.

«Да, до 13 июня все студенты переведены на дистанционное обучение», — сообщили в МГИМО.

В Роспотребнадзоре рассказали, что заболела одна из учащихся. После регистрации случая начато эпидемиологическое расследование.

Ранее на дистанционное обучение перевели студентов МГУ имени Ломоносова, учащихся в здании Шуваловского корпуса. До этого корь выявили у студента исторического факультета.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заверяла, что ситуация с заболеваемостью корью в России стабилизировалась.

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Студентов Московского государственного института международных отношений (МГИМО МИД России) перевели на дистанционное обучение из-за вспышки кори в вузе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу института.

«Да, до 13 июня все студенты переведены на дистанционное обучение», — сообщили в МГИМО.

В Роспотребнадзоре рассказали, что заболела одна из учащихся. После регистрации случая начато эпидемиологическое расследование.

Ранее на дистанционное обучение перевели студентов МГУ имени Ломоносова, учащихся в здании Шуваловского корпуса. До этого корь выявили у студента исторического факультета.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заверяла, что ситуация с заболеваемостью корью в России стабилизировалась.

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