Студентов МГИМО перевели на дистанционное обучение из-за вспышки кори

Студентов Московского государственного института международных отношений (МГИМО МИД России) перевели на дистанционное обучение из-за вспышки кори в вузе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу института.

«Да, до 13 июня все студенты переведены на дистанционное обучение», — сообщили в МГИМО.

В Роспотребнадзоре рассказали, что заболела одна из учащихся. После регистрации случая начато эпидемиологическое расследование.