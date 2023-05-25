МВД объявило в розыск экономиста Константина Сонина

Профессора Чикагского университета и экономиста Константина Сонина объявили в федеральный розыск. На это обратила внимание «Медиазона».

Ранее против Сонина возбудили уголовное дело о «фейках» про российскую армию. Следственный комитет (СК) не назвал фамилии фигуранта, но «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что дело возбудили именно против Сонина.

Согласно сообщению СК, дело было возбуждено из-за постов в телеграм-канале, которые выходили с апреля по июль 2022 года. По мнению следствия, в публикациях содержатся «заведомо ложные сведения о деятельности российских военнослужащих при проведении СВО». Сам Сонин предполагал, что дело возбудили из-за его постов про убийство мирных жителей в Буче и обстрел драмтеатра в Мариуполе.

До 2020 года Сонин был проректором Высшей школы экономики, а также научным руководителем факультета экономических наук и входил в состав Совета по науке при Минобрнауки РФ. В 2015 году он уехал из России. Сейчас он преподает в Чикагском университете.