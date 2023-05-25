Леонида Брежнева лишили звания почетного гражданина Киева

Городской совет Киева принял решение лишить генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и звания почетного гражданина города. Трансляцию заседания совета вел телеканал «Киев24».

«Киевсовет постановил лишить звания почетного гражданина Киева советских функционеров, которые были избраны и работали на ответственных и высоких постах КПСС и Компартии Украины», — заявил секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко.

Помимо Брежнева, званий лишились генерал армии Алексей Епишев, маршал СССР Кирилл Москаленко, генерал-майор Алексей Федоров и председатель совета министров Украинской ССР Виталий Масол.

Также звания почетного гражданина Киева был лишен генсек Коммунистической партии Вьетнама и председатель Государственного совета страны Данг Суан Кху (Чыонг Тинь).

Звание почетного гражданина Киева было учреждено в 1982 году. «Страна» пишет, что Брежнев был первым, кто его удостоился.