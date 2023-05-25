Леонида Брежнева лишили звания почетного гражданина Киева

Городской совет Киева принял решение лишить генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и звания почетного гражданина города. Трансляцию заседания совета вел телеканал «Киев24».
«Киевсовет постановил лишить звания почетного гражданина Киева советских функционеров, которые были избраны и работали на ответственных и высоких постах КПСС и Компартии Украины», — заявил секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко.
Помимо Брежнева, званий лишились генерал армии Алексей Епишев, маршал СССР Кирилл Москаленко, генерал-майор Алексей Федоров и председатель совета министров Украинской ССР Виталий Масол.
Также звания почетного гражданина Киева был лишен генсек Коммунистической партии Вьетнама и председатель Государственного совета страны Данг Суан Кху (Чыонг Тинь).
Звание почетного гражданина Киева было учреждено в 1982 году. «Страна» пишет, что Брежнев был первым, кто его удостоился.
В апреле президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о «деколонизации» топонимии, который запрещает географические названия, связанные с Россией.
В Украине нельзя будет называть географические объекты в честь дат, людей и событий, связанных с российской или советской историей.
Документ также вводит запрет на названия в честь исторических деятелей, которые осуществляли агрессию против Украины или другой страны, либо осуществляли тоталитарную политику, в том числе на временно оккупированных территориях Украины.
Городской совет Киева принял решение лишить генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и звания почетного гражданина города. Трансляцию заседания совета вел телеканал «Киев24».
«Киевсовет постановил лишить звания почетного гражданина Киева советских функционеров, которые были избраны и работали на ответственных и высоких постах КПСС и Компартии Украины», — заявил секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко.
Помимо Брежнева, званий лишились генерал армии Алексей Епишев, маршал СССР Кирилл Москаленко, генерал-майор Алексей Федоров и председатель совета министров Украинской ССР Виталий Масол.
Также звания почетного гражданина Киева был лишен генсек Коммунистической партии Вьетнама и председатель Государственного совета страны Данг Суан Кху (Чыонг Тинь).
Звание почетного гражданина Киева было учреждено в 1982 году. «Страна» пишет, что Брежнев был первым, кто его удостоился.
В апреле президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о «деколонизации» топонимии, который запрещает географические названия, связанные с Россией.
В Украине нельзя будет называть географические объекты в честь дат, людей и событий, связанных с российской или советской историей.
Документ также вводит запрет на названия в честь исторических деятелей, которые осуществляли агрессию против Украины или другой страны, либо осуществляли тоталитарную политику, в том числе на временно оккупированных территориях Украины.