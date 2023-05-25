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Что произошло за ночь 25 мая. Коротко
- Война России против Украины идет уже год и 90 дней. Киев ночью атаковали дронами-камикадзе, все они были сбиты, заявили в администрации города. Это уже 12-я атака на украинскую столицу за месяц. По его словам, налет был массированным, в несколько волн на протяжении трех часов. Воздушная тревога была объявлена и в Харькове. Местные власти сообщили об ударах по городу и области.
- В здании Минобороны РФ на Фрунзенской набережной произошло задымление. Как сообщает агентство «Москва», столичное управление МЧС объяснило появление дыма «запуском генератора» и отказалось называть произошедшее пожаром. Местные жители сообщали о дыме у здания и «едком запахе пластика».
- Ночью военные в районе поселка Качи отразили атаку дронов на Севастополь, сообщил глава города Михаил Развожаев. «Из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили 2 БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ. Никакие объекты в городе не пострадали», — отчитался он.
- Выпускников из граничащих с Украиной территорий России при необходимости могут перевозить для сдачи ЕГЭ в более безопасные регионы, заявили в Рособрнадзоре. Там напомнили, что в этом году учащиеся из Белгородской, Брянской и Курской областей смогут получить аттестат по результатам текущих оценок, ЕГЭ они будут сдавать по желанию.
- Губернатор штата Флорида Рон Десантис официально подтвердил свое намерение баллотироваться в президенты на выборах США в 2024 году. Десантис, как и его соперник Дональд Трамп, примет участие в праймериз от Республиканской партии.
- Война России против Украины идет уже год и 90 дней. Киев ночью атаковали дронами-камикадзе, все они были сбиты, заявили в администрации города. Это уже 12-я атака на украинскую столицу за месяц. По его словам, налет был массированным, в несколько волн на протяжении трех часов. Воздушная тревога была объявлена и в Харькове. Местные власти сообщили об ударах по городу и области.
- В здании Минобороны РФ на Фрунзенской набережной произошло задымление. Как сообщает агентство «Москва», столичное управление МЧС объяснило появление дыма «запуском генератора» и отказалось называть произошедшее пожаром. Местные жители сообщали о дыме у здания и «едком запахе пластика».
- Ночью военные в районе поселка Качи отразили атаку дронов на Севастополь, сообщил глава города Михаил Развожаев. «Из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили 2 БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ. Никакие объекты в городе не пострадали», — отчитался он.
- Выпускников из граничащих с Украиной территорий России при необходимости могут перевозить для сдачи ЕГЭ в более безопасные регионы, заявили в Рособрнадзоре. Там напомнили, что в этом году учащиеся из Белгородской, Брянской и Курской областей смогут получить аттестат по результатам текущих оценок, ЕГЭ они будут сдавать по желанию.
- Губернатор штата Флорида Рон Десантис официально подтвердил свое намерение баллотироваться в президенты на выборах США в 2024 году. Десантис, как и его соперник Дональд Трамп, примет участие в праймериз от Республиканской партии.
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