Новости

Истории

Мнения

Видео RU EN Стать другом Станьте нашим другом Новости Общество Что произошло за ночь 25 мая. Коротко

Новая газета Европа Война России против Украины идет уже год и 90 дней. Киев ночью атаковали дронами-камикадзе, все они были сбиты, заявили в администрации города. Это уже 12-я атака на украинскую столицу за месяц. По его словам, налет был массированным, в несколько волн на протяжении трех часов. Воздушная тревога была объявлена и в Харькове. Местные власти сообщили об ударах по городу и области.

Киев ночью атаковали дронами-камикадзе, все они были сбиты, заявили в администрации города. Это уже 12-я атака на украинскую столицу за месяц. По его словам, налет был массированным, в несколько волн на протяжении трех часов. Воздушная тревога была объявлена и в Харькове. Местные власти сообщили об ударах по городу и области. В здании Минобороны РФ на Фрунзенской набережной произошло задымление. Как сообщает агентство «Москва», столичное управление МЧС объяснило появление дыма «запуском генератора» и отказалось называть произошедшее пожаром. Местные жители сообщали о дыме у здания и «едком запахе пластика». Ночью военные в районе поселка Качи отразили атаку дронов на Севастополь , сообщил глава города Михаил Развожаев. «Из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили 2 БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ. Никакие объекты в городе не пострадали», — отчитался он.

, сообщил глава города Михаил Развожаев. «Из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили 2 БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ. Никакие объекты в городе не пострадали», — отчитался он. Выпускников из граничащих с Украиной территорий России при необходимости могут перевозить для сдачи ЕГЭ в более безопасные регионы , заявили в Рособрнадзоре. Там напомнили, что в этом году учащиеся из Белгородской, Брянской и Курской областей смогут получить аттестат по результатам текущих оценок, ЕГЭ они будут сдавать по желанию.

, заявили в Рособрнадзоре. Там напомнили, что в этом году учащиеся из Белгородской, Брянской и Курской областей смогут получить аттестат по результатам текущих оценок, ЕГЭ они будут сдавать по желанию. Губернатор штата Флорида Рон Десантис официально подтвердил свое намерение баллотироваться в президенты на выборах США в 2024 году. Десантис, как и его соперник Дональд Трамп, примет участие в праймериз от Республиканской партии. Война России против Украины идет уже год и 90 дней. Киев ночью атаковали дронами-камикадзе, все они были сбиты, заявили в администрации города. Это уже 12-я атака на украинскую столицу за месяц. По его словам, налет был массированным, в несколько волн на протяжении трех часов. Воздушная тревога была объявлена и в Харькове. Местные власти сообщили об ударах по городу и области.

Киев ночью атаковали дронами-камикадзе, все они были сбиты, заявили в администрации города. Это уже 12-я атака на украинскую столицу за месяц. По его словам, налет был массированным, в несколько волн на протяжении трех часов. Воздушная тревога была объявлена и в Харькове. Местные власти сообщили об ударах по городу и области. В здании Минобороны РФ на Фрунзенской набережной произошло задымление. Как сообщает агентство «Москва», столичное управление МЧС объяснило появление дыма «запуском генератора» и отказалось называть произошедшее пожаром. Местные жители сообщали о дыме у здания и «едком запахе пластика». Ночью военные в районе поселка Качи отразили атаку дронов на Севастополь , сообщил глава города Михаил Развожаев. «Из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили 2 БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ. Никакие объекты в городе не пострадали», — отчитался он.

, сообщил глава города Михаил Развожаев. «Из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили 2 БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ. Никакие объекты в городе не пострадали», — отчитался он. Выпускников из граничащих с Украиной территорий России при необходимости могут перевозить для сдачи ЕГЭ в более безопасные регионы , заявили в Рособрнадзоре. Там напомнили, что в этом году учащиеся из Белгородской, Брянской и Курской областей смогут получить аттестат по результатам текущих оценок, ЕГЭ они будут сдавать по желанию.

, заявили в Рособрнадзоре. Там напомнили, что в этом году учащиеся из Белгородской, Брянской и Курской областей смогут получить аттестат по результатам текущих оценок, ЕГЭ они будут сдавать по желанию. Губернатор штата Флорида Рон Десантис официально подтвердил свое намерение баллотироваться в президенты на выборах США в 2024 году. Десантис, как и его соперник Дональд Трамп, примет участие в праймериз от Республиканской партии. Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.