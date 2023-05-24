Voice Of America: Пентагон начнет обучать украинских военных на танках M1A1 Abrams на следующей неделе

Минобороны США начнет обучать украинских военнослужащих на танках M1A1 Abrams на следующей неделе. Об этом спикер ведомства Патрик Райдер сообщил американской радиостанции Voice Of America. На этой неделе в Германию прибудут около 250 военных Вооруженных сил Украины для прохождения подготовки, рассказал радиостанции высокопоставленный военный чиновник США на условиях анонимности. Ожидается, что обучение продлится около 10 недель. Оно будет посвящено управлению танками, маневрированию ими в общевойсковом бою и техническому обслуживанию таких машин, сообщил собеседник VOA.

Структура обучающего курса будет аналогична предыдущему обучению под руководством США по боевым бронированным машинам Bradley и Stryker, предоставленных Украине в начале года. Во вторник в Пентагоне сообщили, что «обучение и любая возможная передача истребителей F-16 Украине предназначена для поддержки среднесрочных и долгосрочных оборонных потребностей», а не для защиты в краткосрочной перспективе для ожидаемого контрнаступления.

«F-16 для Украины — это долгосрочные обязательства», — сказал Райдер.

Ведомство не раскрыло ни количество F-16 для ВСУ, ни данные, откуда истребители прибудут и когда они будут поставлены. Известно, что США вместе с партнерами и союзниками будут участвовать в обучении украинских пилотов использованию этих самолетов. «Эта подготовка будет проходить за пределами Украины на объектах в Европе.

Когда начнется подготовка, как будут предоставлены эти самолеты, кто их предоставит —