Что произошло за ночь 24 мая. Коротко

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Новая газета Европа Война России против Украины идет уже год и 89 дней. В Белгороде беспилотник сбросил взрывное устройство на дорогу , сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавших нет, повреждения получил один автомобиль. Позже губернатор рассказал, что ПВО сбила беспилотник в Белгородском районе, но не уточнил, связан ли этот беспилотник с инцидентом

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