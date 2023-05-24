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Что произошло за ночь 24 мая. Коротко
- Война России против Украины идет уже год и 89 дней. В Белгороде беспилотник сбросил взрывное устройство на дорогу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавших нет, повреждения получил один автомобиль. Позже губернатор рассказал, что ПВО сбила беспилотник в Белгородском районе, но не уточнил, связан ли этот беспилотник с инцидентом
- Сегодня Совет Федерации рассмотрит предложение сенаторов о введении налогообложения за деятельность в интернете. Предложение, в том числе, касается деятельности блогеров.
- Россия не рассматривает возможность заморозки войны в Украине, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. По его словам, Кремль рассматривает возможность достижения целей или посредством войны, или «иными доступными средствами».
- Госдепартамент США сообщил, что российская сторона не выполняет своих обязательств по зерновой сделке с Украиной. Как рассказали в ведомстве, Россия не пропускает корабли к одному из украинских портов.
- Премьер-министр Японии Фумио Кисида рассказал, что страна не планирует вступать в НАТО. Он также отметил, что решение об открытии представительства альянса в Японии все еще обсуждается.
- Болгарский поэт Георги Господинов стал лауреатом Международной Букеровской премии за роман «Времеубежище».
- Война России против Украины идет уже год и 89 дней. В Белгороде беспилотник сбросил взрывное устройство на дорогу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавших нет, повреждения получил один автомобиль. Позже губернатор рассказал, что ПВО сбила беспилотник в Белгородском районе, но не уточнил, связан ли этот беспилотник с инцидентом
- Сегодня Совет Федерации рассмотрит предложение сенаторов о введении налогообложения за деятельность в интернете. Предложение, в том числе, касается деятельности блогеров.
- Россия не рассматривает возможность заморозки войны в Украине, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. По его словам, Кремль рассматривает возможность достижения целей или посредством войны, или «иными доступными средствами».
- Госдепартамент США сообщил, что российская сторона не выполняет своих обязательств по зерновой сделке с Украиной. Как рассказали в ведомстве, Россия не пропускает корабли к одному из украинских портов.
- Премьер-министр Японии Фумио Кисида рассказал, что страна не планирует вступать в НАТО. Он также отметил, что решение об открытии представительства альянса в Японии все еще обсуждается.
- Болгарский поэт Георги Господинов стал лауреатом Международной Букеровской премии за роман «Времеубежище».
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