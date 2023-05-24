Белоруса, задержанного в Москве после запуска бело‑синих шариков и флага, арестовали на 15 суток по статье о мелком хулиганстве

Чертановский районный суд Москвы арестовал на 15 суток гражданина Беларуси Дмитрия Головлева, задержанного в Москве 22 мая после запуска бело-синих флага и воздушных шариков. Как пишет «ОВД-Инфо», его признали виновным в мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП).
Решение об аресте было вынесено 23 мая, оно опубликовано на сайте московских судов. Головлев, как заявили в суде, признал вину в том, что «у подъезда выражался нецензурной бранью, был нетрезв».
Головлева вместе с его супругой Юлией, гражданкой России, задержали 22 мая в московском районе Бирюлево после запуска около пруда в Чертаново бело-сине-белого флага и воздушных шаров такой же расцветки. Спустя несколько часов их задержали и доставили в ОВД «Восточное Бирюлево».
Как пишет «Медиазона», ссылаясь на друга Головлевых, связи с супругами нет со вчерашнего утра, их телефоны выключены. Их не смогли найти ни в одном из спецприемников Москвы. У пары двое детей, одному из них меньше шести месяцев, уточняет издание. Где они сейчас находятся, неизвестно.
Чертановский районный суд Москвы арестовал на 15 суток гражданина Беларуси Дмитрия Головлева, задержанного в Москве 22 мая после запуска бело-синих флага и воздушных шариков. Как пишет «ОВД-Инфо», его признали виновным в мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП).
Решение об аресте было вынесено 23 мая, оно опубликовано на сайте московских судов. Головлев, как заявили в суде, признал вину в том, что «у подъезда выражался нецензурной бранью, был нетрезв».
Головлева вместе с его супругой Юлией, гражданкой России, задержали 22 мая в московском районе Бирюлево после запуска около пруда в Чертаново бело-сине-белого флага и воздушных шаров такой же расцветки. Спустя несколько часов их задержали и доставили в ОВД «Восточное Бирюлево».
Как пишет «Медиазона», ссылаясь на друга Головлевых, связи с супругами нет со вчерашнего утра, их телефоны выключены. Их не смогли найти ни в одном из спецприемников Москвы. У пары двое детей, одному из них меньше шести месяцев, уточняет издание. Где они сейчас находятся, неизвестно.