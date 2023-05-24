Белоруса, задержанного в Москве после запуска бело‑синих шариков и флага, арестовали на 15 суток по статье о мелком хулиганстве

Чертановский районный суд Москвы арестовал на 15 суток гражданина Беларуси Дмитрия Головлева, задержанного в Москве 22 мая после запуска бело-синих флага и воздушных шариков. Как пишет «ОВД-Инфо», его признали виновным в мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП).

Решение об аресте было вынесено 23 мая, оно опубликовано на сайте московских судов. Головлев, как заявили в суде, признал вину в том, что «у подъезда выражался нецензурной бранью, был нетрезв».