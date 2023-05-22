На парламентских выборах в Греции победила правящая партия «Новая демократия»

В Греции на парламентских выборах с 40,8% голосов победила правящая партия «Новая демократия» во главе с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, сообщает Reuters.

Согласно предварительным подсчетам, партия получила 145 мест в парламенте из 300, то есть на шесть мест меньше, чем абсолютное большинство.

На втором месте оказалась леворадикальная партия СИРИЗА, которую возглавляет бывший премьер Греции Алексис Ципрас — за нее проголосовали 20% избирателей. Соответственно, партия получила 71 мандат.

Третье по численности место получила социалистическая партия ПАСОК — у нее 12% и 41 место в парламенте.

В понедельник президент Греции Катерина Сакелларопулу предоставит трем ведущим партиям по три дня на формирование коалиционного правительства. Если они потерпят неудачу, то президент назначит временное правительство для подготовки новых выборов.

Парламентские выборы, прошедшие 21 мая, стали первыми за 10 лет кризиса, во время которых экономика страны не находилась под международным контролем.