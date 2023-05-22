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Что произошло за ночь 22 мая. Коротко
- Война России против Украины идет уже год и 87 дней. Днепропетровская область ночью попала под обстрел. По данным властей, ранены восемь человек, повреждены несколько зданий и более 25 автомобилей.
- В Белгородской области на здание администрации села Головчино сбросили взрывное устройство с квадрокоптера, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Загорелась крыша. По предварительной информации, пострадавших нет.
- Ночью в Симферополе произошло «технологическое отключение электроэнергии», сообщил советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков. Спустя четыре часа «Крымэнергоинформ» отчиталось о возобновлении подачи электричества.
- Япония направит в Украину около 100 единиц военной техники и 30 тысяч продуктовых наборов. Также премьер-министр страны Фумио Кисида пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Япония примет на лечение украинских солдат.
- Правящая в Греции правоцентристская партия «Новая демократия» во главе с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом набрала 40,79% после подсчета 99,59% голосов. Оппозиционная партия «Коалиция радикальных левых сил — Прогрессивный альянс» (СИРИЗА — ПА) экс-премьера Алексиса Ципраса получила 20,07%.
- Война России против Украины идет уже год и 87 дней. Днепропетровская область ночью попала под обстрел. По данным властей, ранены восемь человек, повреждены несколько зданий и более 25 автомобилей.
- В Белгородской области на здание администрации села Головчино сбросили взрывное устройство с квадрокоптера, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Загорелась крыша. По предварительной информации, пострадавших нет.
- Ночью в Симферополе произошло «технологическое отключение электроэнергии», сообщил советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков. Спустя четыре часа «Крымэнергоинформ» отчиталось о возобновлении подачи электричества.
- Япония направит в Украину около 100 единиц военной техники и 30 тысяч продуктовых наборов. Также премьер-министр страны Фумио Кисида пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Япония примет на лечение украинских солдат.
- Правящая в Греции правоцентристская партия «Новая демократия» во главе с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом набрала 40,79% после подсчета 99,59% голосов. Оппозиционная партия «Коалиция радикальных левых сил — Прогрессивный альянс» (СИРИЗА — ПА) экс-премьера Алексиса Ципраса получила 20,07%.
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