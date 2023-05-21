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СК заочно предъявил обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда

Следственный комитет России заочно предъявил обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Как пишет СК, обвинения были предъявлены прокурору МУС Кариму Ахмаду Хану и судье Розарио Сальваторе Айтале.

Прокурору предъявлены обвинения по статье о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства. Действия судьи квалифицированы как заведомо незаконное заключение под стражу, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства.

«Уголовное преследование [против Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой] носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется», — заявили в СК.

В конце марта Следственный комитет заявил о возбуждении против прокурора МУС уголовного дела по статье о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности.

Помимо прокурора уголовные дела возбуди в отношении судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса, которые выдали ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Против судей возбуждены дела о заведомо незаконном заключении под стражу и приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений (ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК).

Ранее также МВД объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Ахмада Хана.

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Следственный комитет России заочно предъявил обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Как пишет СК, обвинения были предъявлены прокурору МУС Кариму Ахмаду Хану и судье Розарио Сальваторе Айтале.

Прокурору предъявлены обвинения по статье о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства. Действия судьи квалифицированы как заведомо незаконное заключение под стражу, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства.

«Уголовное преследование [против Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой] носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется», — заявили в СК.

В конце марта Следственный комитет заявил о возбуждении против прокурора МУС уголовного дела по статье о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности.

Помимо прокурора уголовные дела возбуди в отношении судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса, которые выдали ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Против судей возбуждены дела о заведомо незаконном заключении под стражу и приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений (ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК).

Ранее также МВД объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Ахмада Хана.

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