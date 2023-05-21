СК заочно предъявил обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда

Следственный комитет России заочно предъявил обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Как пишет СК, обвинения были предъявлены прокурору МУС Кариму Ахмаду Хану и судье Розарио Сальваторе Айтале.

Прокурору предъявлены обвинения по статье о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства. Действия судьи квалифицированы как заведомо незаконное заключение под стражу, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства.

«Уголовное преследование [против Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой] носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется», — заявили в СК.