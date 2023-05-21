МВД объявило в федеральный розыск фигурантку антивоенного дела Марию Роуз. Внимание на это обратило «ОВД-Инфо».

Супругов и активистов Марию и Ричарда Роуз задержали 14 апреля прошлого года. Затем суд в Кирове отправил мужчину в СИЗО по обвинению в распространении «фейков» про действия российской армии по мотивам политической ненависти. Ему также вменяют оправдание терроризма .

Марии назначили запрет определенных действий по такому же обвинению. Кроме того, ей вменяется статья о призывах к экстремизму.

По версии следствия, супруги публиковали в соцсетях посты, фотографии и видеоролики «оскорбительного и клеветнического характера» о российской армии, в том числе «распространили для неограниченного круга лиц» фотографии и видео убитых украинцев из города Буча Киевской области.