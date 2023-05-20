Президент Грузии: свадьба родственников дочери Лаврова в Кахетии отменена

В Грузии представители оппозиционных партий и гражданские активисты собираются у гостиничного комплекса Kvareli Lake Resort в Кахетии, где, предположительно, находится дочь министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова Екатерина. Об этом сообщают грузинская служба «Радио Свобода» и телеканал Mtavari.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что семья Лаврова уехала из Грузии и не будет отмечать свадьбу в Кварели.
«Я наконец-то получила заверение от министра внутренних дел, что семья, люди, которые сегодня собирались отпраздновать второй день свадьбы, уехали. Свадьба не состоится. Это победа общества, как и отъезд Гаврилова из этой страны», — сказала она.
Как передает Mtavari, активисты забросали яйцами микроавтобус с российскими гостями.
Утверждается, что у отеля находятся несколько сотен мобилизованных полицейский, периметр оцеплен.
Телеканал также сообщает, что у гостиницы задержали пять гражданских активистов, полицейские глушат сигнал в округе и забирает телефоны у журналистов.
По данным «Радио Свобода», среди задержанных — член Национального движения городского совета Тбилиси Ираклий Эдзгверадзе.
Mtavari накануне сообщил со ссылкой на неназванные источники, что дочь главы российского МИД находится в Грузии. По данным телеканала, родственники министра приехали в страну, чтобы отпраздновать свадьбу брата мужа Екатерины. Торжество планировали провести в Kvareli Lake Resort.
Как отмечает Paper Kartuli, родственники Лаврова находятся под санкциями США и ЕС, грузинские власти пока официально не подтвердили присутствие дочери российского министра в стране.
Член Национального движения Ника Мелиа, который приехал к гостинице сегодня утром, утверждает, что присутствие Лавровой в отеле ему подтвердили сотрудники комплекса.
«Это вульгарно-циничное отношение к гражданам Грузии со стороны Путина и Лаврова. <…> Весь мир должен понять, что это (грузинское — прим. ред.) правительство и правительство Путина взаимосвязаны. В стране нет правительства Грузии, в стране есть правительство России», — сказал он.
При этом в комментарии для грузинской службы «Радио Свобода» представитель гостиницы заявила, что дочь Лаврова не находится на территории комплекса.
В Грузии представители оппозиционных партий и гражданские активисты собираются у гостиничного комплекса Kvareli Lake Resort в Кахетии, где, предположительно, находится дочь министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова Екатерина. Об этом сообщают грузинская служба «Радио Свобода» и телеканал Mtavari.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что семья Лаврова уехала из Грузии и не будет отмечать свадьбу в Кварели.
«Я наконец-то получила заверение от министра внутренних дел, что семья, люди, которые сегодня собирались отпраздновать второй день свадьбы, уехали. Свадьба не состоится. Это победа общества, как и отъезд Гаврилова из этой страны», — сказала она.
Как передает Mtavari, активисты забросали яйцами микроавтобус с российскими гостями.
Утверждается, что у отеля находятся несколько сотен мобилизованных полицейский, периметр оцеплен.
Телеканал также сообщает, что у гостиницы задержали пять гражданских активистов, полицейские глушат сигнал в округе и забирает телефоны у журналистов.
По данным «Радио Свобода», среди задержанных — член Национального движения городского совета Тбилиси Ираклий Эдзгверадзе.
Mtavari накануне сообщил со ссылкой на неназванные источники, что дочь главы российского МИД находится в Грузии. По данным телеканала, родственники министра приехали в страну, чтобы отпраздновать свадьбу брата мужа Екатерины. Торжество планировали провести в Kvareli Lake Resort.
Как отмечает Paper Kartuli, родственники Лаврова находятся под санкциями США и ЕС, грузинские власти пока официально не подтвердили присутствие дочери российского министра в стране.
Член Национального движения Ника Мелиа, который приехал к гостинице сегодня утром, утверждает, что присутствие Лавровой в отеле ему подтвердили сотрудники комплекса.
«Это вульгарно-циничное отношение к гражданам Грузии со стороны Путина и Лаврова. <…> Весь мир должен понять, что это (грузинское — прим. ред.) правительство и правительство Путина взаимосвязаны. В стране нет правительства Грузии, в стране есть правительство России», — сказал он.
При этом в комментарии для грузинской службы «Радио Свобода» представитель гостиницы заявила, что дочь Лаврова не находится на территории комплекса.