Президент Грузии: свадьба родственников дочери Лаврова в Кахетии отменена

В Грузии представители оппозиционных партий и гражданские активисты собираются у гостиничного комплекса Kvareli Lake Resort в Кахетии, где, предположительно, находится дочь министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова Екатерина. Об этом сообщают грузинская служба «Радио Свобода» и телеканал Mtavari .

«Я наконец-то получила заверение от министра внутренних дел, что семья, люди, которые сегодня собирались отпраздновать второй день свадьбы, уехали. Свадьба не состоится. Это победа общества, как и отъезд Гаврилова из этой страны», — сказала она.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила , что семья Лаврова уехала из Грузии и не будет отмечать свадьбу в Кварели.

Телеканал также сообщает , что у гостиницы задержали пять гражданских активистов, полицейские глушат сигнал в округе и забирает телефоны у журналистов.

Утверждается, что у отеля находятся несколько сотен мобилизованных полицейский, периметр оцеплен.

Mtavari накануне сообщил со ссылкой на неназванные источники, что дочь главы российского МИД находится в Грузии. По данным телеканала, родственники министра приехали в страну, чтобы отпраздновать свадьбу брата мужа Екатерины. Торжество планировали провести в Kvareli Lake Resort.

Как отмечает Paper Kartuli, родственники Лаврова находятся под санкциями США и ЕС, грузинские власти пока официально не подтвердили присутствие дочери российского министра в стране.

Член Национального движения Ника Мелиа, который приехал к гостинице сегодня утром, утверждает, что присутствие Лавровой в отеле ему подтвердили сотрудники комплекса.

«Это вульгарно-циничное отношение к гражданам Грузии со стороны Путина и Лаврова. <…> Весь мир должен понять, что это (грузинское — прим. ред.) правительство и правительство Путина взаимосвязаны. В стране нет правительства Грузии, в стране есть правительство России», — сказал он.

При этом в комментарии для грузинской службы «Радио Свобода» представитель гостиницы заявила, что дочь Лаврова не находится на территории комплекса.