Слизь на мавзолее

У чиновников снова родилась свежая и оригинальная идея — запретить аниме как продукт «пропаганды суицида, насилия и извращений», который культивирует сатанизм, депрессию, садизм, педофилию и так далее. Эта выдающаяся мысль рождалась уже и у депутатов Госдумы, и у Колпинского районного суда, и у Екатерины Мизулиной, и у многих других великих умов современности. Беда здесь в очень низком уровне культурного образования у наших госдеятелей (и к ним примазывающихся). Если бы Совет Безопасности, ну или хотя бы Совет Федерации потратил два часа на просмотр некоторых из культовых аниме-тайтлов, уверены, их бы не запрещали, а срочно ввели бы в обязательно школьную программу. Мы взялись предложить три классических и три современных шоу, которые точно придутся по вкусу руководству нашего отечества. [В тексте присутствуют спойлеры.]

Слайд из презентации Андрея Афанасьева на круглом столе «Справедливой России». Скриншот: «Осторожно, новости»

Классика 1. «Тетрадь смерти» Эксперты прокуратуры в Колпинском районном суде утверждали, что запретить этот сериал стоит из-за «одного названия». Ясно, что уважаемые специалисты просто не разобрались в сюжете: к «группам смерти» и суицидам «Тетрадь» не имеет никакого отношения. Те, кого Лайт Ягами записывал в свою черную книжку и убивал с помощью бога смерти Рюка, совсем не хотели умирать. Наоборот, они хотели жить и продолжать свои злодеяния, пока Лайт не вмешался и не восстановил справедливость. Там, где конвенциональные законные методы борьбы со злом не работают, нужно действовать самим невзирая на последствия, заменять собой и суд, и расстрельную команду, всеми силами приближая новый Справедливый мир. Основной морально-этический конфликт сериала — граница, отделяющая благонамеренного мстителя от вигиланта-самодура, без разбора выносящего смертный приговор всем, кто встанет на пути у его видения лучшего общества. Поскольку руководство Российской Федерации уже давно и однозначно заняло ницшеанскую позицию, история Лайта Ягами — непризнанного героя, которого пытался дискредитировать весь мир, а он-то всего лишь хотел уважения и почета, — обязательно найдет отклик в их каменных сердцах.

Кадр из аниме «Тетрадь смерти». Источник: Kinopoisk

2. «Евангелион» Культовый сериал, без которого вообще трудно понять современную (западную) популярную культуру. Жанровое клише о подростках-школьниках, пилотирующих огромных военных роботов, выворачивается наизнанку: взрослые используют детей как оружие, а дети потихоньку сходят с ума, растрачивая остатки ментального здоровья в сюрреалистических битвах с космическими ктулху. Руководители РФ возненавидят сопляка и мямлю-пацифиста Синдзи Икари, весь сериал отказывающегося «лезть в робота», и возлюбят жесткого, но справедливого Гендо Икари, его отца и босса. У этого великого стратега всегда есть план, правда, вплоть до самого конца едва ли понятно, в чем он состоит и вообще был ли он хоть в какой-то степени успешен. В отце, знающем, «как надо», руководители России, конечно, узнают себя, а в мягкотелом сыне, не желающем идти на фронт даже перед лицом очевидной угрозы человечеству, этих ЛГБТ+ монстрах, очевидна аллюзия на инфантильный русский народ.

Кадр из аниме «Евангелион». Источник: Kinopoisk

3. «Код Гиас: Восставший Лелуш» Террорист, способный убедить любого человека исполнить любой свой приказ, поднимает восстание против всемирной Англосаксонской тирании (= Глобального Запада) в оккупированной «традиционной» Японии. Безжалостные англосаксы разделяют и властвуют над покоренной Японией прямо по «плану Даллеса» — стирая национальную идентичность и даже переименовывая страну в «Зону 11».

Верховный правитель бездуховного Запада буквально заявляет: «Люди не равны», тем самым подтверждая мысль Путина, озвученную 9 мая: «Любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, преступна и смертоносна. Однако западные глобалистские элиты по-прежнему твердят о своей исключительности». Героический пафос антиколониального восстания во имя суверенной свободы должен прийтись по нраву нашим любителям мечтать об объединении «третьего мира» против США. А сверхспособность, которой обладает главный герой, у руководства России тоже в наличии, только объясняется она не магической силой «гиаса», а нефтяными и газовыми деньгами. Канцлер Шрёдер подтвердит.

Кадр из аниме «Код Гиас: Восставший Лелуш». Источник: Kinopoisk

Новые шоу 1. «Атака титанов» На самом деле, «Титанов» можно уже отнести к классике: это самый популярный, самый важный и, наверное, самый интересный из новых аниме-сериалов. Помимо выдающегося визуального ряда жестоких, реалистичных и печально-трагических фигур тех самых «титанов», это шоу — еще и важная политическая притча. Сказ о том, что бывает, когда поработители превращаются в порабощенных, и куда приводят мечты о мести — неизлеченные исторические травмы. Хронику взаимозависимых абьюзивных отношений двух народов — элдийцев и марлийцев — задумывали, вероятно, по мотивам поражения Японии во Второй мировой войне («кастрация нации», атомные бомбардировки, лишение армии) и отсылкой к истории еврейского народа и возникновения государства Израиль (гонения, концлагеря, обретение нового военного могущества). Но при желании, а оно у русских всегда в избытке, ее можно прочесть и как повесть об униженной Святой Руси, ныне готовой ядерным апокалипсисом напомнить о своей непрошедшей гордыни. Ведь зачем нам мир, если в нем не будет Элдии?

Кадр из аниме «Атака титанов». Источник: Kinopoisk

2. Beastars Остроумно придуманный мир, где антропоморфные разумные животные — хищники и травоядные — пытаются жить бок о бок друг с другом. Официальная государственная политика — в том, что хищники способны сдерживаться от пожирания травоядных, и потому социальное равенство и спокойное развитие общества может быть достигнуто. На практике же, как все понимают, всё иначе. Травоядные вовсе не чувствуют себя защищенными в мире, которым руководят плотоядные, публично голосящие о воздержании и тайно покупающие на черном рынке мясо. Исконное неравенство людей — одна из скреп современного российского общества. Его сословное разделение включает в себя, вкратце, дворян первого (близких к власти и силовикам) и второго сортов (имеющих деньги, но не имеющих влияния), а также простолюдинов — травоядных, с которыми дворяне имеют право творить что угодно. То, как похожая ситуация показана в этом «мире разумных животных», — точно усилит подозрения власть имущих, что «это не Россия такая, это во всём мире (даже в Японии) так».

Кадр из аниме «Beastars». Источник: Kinopoisk

3. «О моем перерождении в слизь» Не знаю, любят ли в Кремле литературу про «попаданцев», меняющих ход истории и делающих Родину снова великой, но в Стране восходящего солнца этот жанр точно побивает рекорды. Сюжет: обычный 37-летний клерк из Токио, ведущий в целом никчемную жизнь, внезапно попадает в фэнтезийный мир, причем в облике бесполой слизи, одновременно нелепой и притом страшно могущественной. Не проходит и пары сезонов, как новоявленный слизняк становится мудрым властелином, создателем нового государства, выдающимся магом и военачальником — ну чем не мечта красноплощадных старцев? Плотный синий сгусток неплохо смотрелся бы на трибуне мавзолея, разве что махать рукой восторженным толпам было бы проблематично.