Путин шутит, Ройзману штраф, Greenpeace запретили, Эрдоган, Patriot

- В России Greenpeace признали «нежелательной» организацией
- Поврежденную при российском ударе по Киеву систему ПВО Patriot отремонтировали и снова начали использовать. Об этом сообщила представитель Минобороны США Сабрина Сингх.
- Михаила Кригера приговорили к семи годам колонии. Евгения Ройзмана оштрафовали за дискредитацию ВС РФ. На музыканта Бориса Гребенщикова составили протокол о «дискредитации» армии.
- Путин передал икону «Троица» Андрея Рублева Русской Православной Церкви. Синод РПЦ утвердил молитву для поиска работы.
Каждую субботу Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европа», комментирует новости, которые случились в России и мире за прошедшую неделю.
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- В России Greenpeace признали «нежелательной» организацией
- Поврежденную при российском ударе по Киеву систему ПВО Patriot отремонтировали и снова начали использовать. Об этом сообщила представитель Минобороны США Сабрина Сингх.
- Михаила Кригера приговорили к семи годам колонии. Евгения Ройзмана оштрафовали за дискредитацию ВС РФ. На музыканта Бориса Гребенщикова составили протокол о «дискредитации» армии.
- Путин передал икону «Троица» Андрея Рублева Русской Православной Церкви. Синод РПЦ утвердил молитву для поиска работы.
Каждую субботу Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европа», комментирует новости, которые случились в России и мире за прошедшую неделю.
Делайте «Новую» вместе с нами!
В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.