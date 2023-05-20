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Ужасные новостиПолитика

Путин шутит, Ройзману штраф, Greenpeace запретили, Эрдоган, Patriot

«Ужасные новости» с Кириллом Мартыновым

  • В России Greenpeace признали «нежелательной» организацией
  • Поврежденную при российском ударе по Киеву систему ПВО Patriot отремонтировали и снова начали использовать. Об этом сообщила представитель Минобороны США Сабрина Сингх.
  • Михаила Кригера приговорили к семи годам колонии. Евгения Ройзмана оштрафовали за дискредитацию ВС РФ. На музыканта Бориса Гребенщикова составили протокол о «дискредитации» армии.
  • Путин передал икону «Троица» Андрея Рублева Русской Православной Церкви. Синод РПЦ утвердил молитву для поиска работы.

Каждую субботу Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европа», комментирует новости, которые случились в России и мире за прошедшую неделю.

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  • В России Greenpeace признали «нежелательной» организацией
  • Поврежденную при российском ударе по Киеву систему ПВО Patriot отремонтировали и снова начали использовать. Об этом сообщила представитель Минобороны США Сабрина Сингх.
  • Михаила Кригера приговорили к семи годам колонии. Евгения Ройзмана оштрафовали за дискредитацию ВС РФ. На музыканта Бориса Гребенщикова составили протокол о «дискредитации» армии.
  • Путин передал икону «Троица» Андрея Рублева Русской Православной Церкви. Синод РПЦ утвердил молитву для поиска работы.

Каждую субботу Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европа», комментирует новости, которые случились в России и мире за прошедшую неделю.

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Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.

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