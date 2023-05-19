Канада ввела санкции против Минпросвещения и Генпрокуратуры РФ

Канадские власти ввели санкции против Минпросвещения России и Генпрокуратуры РФ, сообщает ТАСС.

Под ограничения также попали уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, а также ряд политиков и депутатов Госдумы.

«Запад всегда поступает так, когда не получается добиться результатов качеством, берут мнимым давлением», — прокомментировал введение санкций Кравцов.

Также в санкционный список внесли Общероссийский народный фронт, Всероссийский студенческий корпус спасателей, «Русскую гуманитарную миссию» и еще несколько организаций.

Ранее Минфин США расширил список антироссийских санкций, в него попали 46 человек. В него попали уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова и вице-премьер Виктория Абрамченко.