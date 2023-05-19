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КомментарийПолитика

Дело пахнет плебисцитом

«Либеральный» законопроект о всенародных референдумах может быть использован Кремлем для дальнейшей узурпации власти

Дело пахнет плебисцитом

Фото: Stringer / Anadolu Agency / Getty Images

История референдумов в России печальна. Если не считать референдум 1991 года с вопросом о введении поста Президента РСФСР, прошедший вместе со всесоюзным референдумом о сохранении СССР, в России был проведен лишь один общенациональный референдум (25 апреля 1993 года), корректность и последствия которого обсуждаются до сих пор. Меж тем, в соответствии с Конституцией России, референдум наряду со свободными выборами является «высшим непосредственным выражением власти народа».

Референдум 1993 года (о доверии президенту РФ Борису Ельцину. Прим. ред.) проводился по правилам, принятым постановлением Съезда народных депутатов РФ. В 1995 году был принят Федеральный конституционный закон «О референдуме Российской Федерации», который ни разу не был применен; в 2004 году он был отменен, и принят новый закон с таким же названием.

Голосование на референдуме 1993 года, Москва. Фото: Frederique LENGAIGNE / Gamma-Rapho / Getty Images

Голосование на референдуме 1993 года, Москва. Фото: Frederique LENGAIGNE / Gamma-Rapho / Getty Images

Закон 2004 года устанавливал нереальные правила инициирования референдума «снизу», и, естественно, он оказался столь же полезным, сколь и предыдущий: ни одного общероссийского референдума мы больше не увидели. Обновленная в 2003 году до единогласия и «единороссия» Государственная Дума наконец смогла без особых препятствий приступить к реформированию законодательства, подстройке его под нужды новой «руководящей и направляющей политической силы» в лице Администрации президента. И закон о референдуме 2004 года стал пробным камнем; после него в 2005-м был принят регрессивный закон о выборах депутатов Госдумы, и началась интенсивная деградация всего избирательного законодательства.

Проект закона о референдуме 2004 года резко критиковали многие эксперты, указывая на драконовские требования к инициированию референдума «снизу». Зато в 2020 году этот закон оказался препятствием для проведения естественно напрашивавшегося референдума по поправкам в Конституцию.

Поэтому для «всенародного одобрения поправок» власти пришлось отказаться от референдума и использовать суррогат в форме «общенародного голосования».

И вдруг совершенно неожиданно среди соревнующихся в мракобесии законопроектов появляется законопроект № 332585-8 (внесен 10 апреля 2023 года депутатом от КПРФ Анжеликой Глазковой.Прим. ред.), предлагающий смягчить требования к инициированию общероссийского референдума.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, 2020 год. Фото: EPA-EFE / MAXIM SHIPENKOV

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, 2020 год. Фото: EPA-EFE / MAXIM SHIPENKOV

По действующему закону, для инициирования референдума не менее чем в половине регионов России должны быть созданы инициативные подгруппы, причем в каждой такой подгруппе должно состоять не менее 100 человек. Законопроект предлагает уменьшить минимальную численность таких подгрупп в два раза, до 50 человек. Эти подгруппы должны быть зарегистрированы Центральной избирательной комиссией Российской Федерации на основании нотариально заверенного списка и протокола общего собрания.

Затем в случае регистрации не менее пятидесяти инициативных подгрупп следует образовать федеральную инициативную группу по проведению референдума и собрать 2 миллиона подписей в поддержку назначения референдума, причем в одном регионе не может собираться более 50 тысяч подписей.

Законопроект предлагает уменьшить число необходимых подписей до полумиллиона. И увеличить период сбора подписей с 45 до 60 дней.

Предлагаемые изменения делают инициирование референдума «снизу» более реальным, хотя всё равно трудно реализуемым (как показал опыт российских выборов, из-за претензий к собранным подписям кандидату всегда можно отказать в регистрации).

Этим удивительные предложения законопроекта не ограничиваются. В нем предлагается отменить запрет на проведение референдума с вопросом о продлении или прекращении полномочий президента, Государственной Думы и о проведении их досрочных выборов. Также предлагается отменить запрет на проведение референдума об избрании, о назначении на должность, досрочном прекращении, приостановлении или продлении полномочий лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации. Напомним, что к последним относятся премьер-министр, его заместители, председатель Конституционного Суда РФ, Генеральный прокурор, председатель ЦИК РФ и некоторые другие.

Новации, несомненно, чрезвычайно смелые и вступают в противоречие с действующим законодательством, на основании чего могут быть легко отклонены даже до первого чтения. Но, в принципе, при изменении некоторых других законов (в частности, Конституции) могли бы послужить радикальным реформам — например, ограничению полномочий президента. Впрочем, при нынешнем правосудии, — и стать основанием для возбуждения уголовного дела против автора законопроекта.

Фото: EPA-EFE / YURI KOCHETKOV

Фото: EPA-EFE / YURI KOCHETKOV

Еще глаз цепляется за пассажи, посвященные ограничениям на моменты проведения референдума. Предлагается отменить норму, запрещающую проводить референдум в течение трех месяцев со дня отмены военного или чрезвычайного положения, а также в последний год полномочий Президента РФ и Государственной Думы (может, автор что-то знает?).

Если бы проект был внесен единороссами, версия о причинах его появления была бы проста: это рекламный ход Администрации президента, из которого можно получить бессрочное президентство, принятое «по инициативе народа». Но авторство, честно говоря, ставит меня в тупик: проект внесла депутат Государственной Думы из фракции КПРФ Анжелика Глазкова, которая по совместительству является женой небезызвестного «нового социалиста» Николая Платошкина.

Итак, имеем: формально оппозиционный депутат вносит предполагающий упрощение инициирования «снизу» референдума о продлении или прекращении полномочий президента тогда, когда этого захотят народные массы.

Обычная судьба такого законопроекта — либо добровольный отзыв (после рекомендаций Совета Думы или еще чьих-нибудь), либо — в лучшем случае — отклонение в первом чтении. По части избирательного законодательства наша Государственная Дума отличается крайней нелюбовью к законопроектам от «оппозиционных» фракций: принимает лишь 3% от внесенных ими законопроектов, да и то, бывает, в совершенно искаженном виде.

Но проект уже месяц лежит в Госдуме и даже получил положительное заключение Правового управления о соблюдении порядка внесения. Это наводит на размышления.

Дело в том, что начиная с 2012 года Администрация президента научилась превращать законопроекты в их противоположность с помощью поправок. И принимать законы, инициированные якобы «оппозицией», но выгодные именно администрации. Первым опытом было прекрасное превращение законопроекта ЛДПР о Едином дне голосования в конце марта в закон о Едином дне голосования в начале сентября и о постоянно действующих участковых избирательных комиссиях (чтобы летом не обременять местные администрации их формированием). Наиболее выразительным примером применения технологии «опрокидывающих поправок» является «неожиданная поправка Терешковой» в закон о поправках в Конституцию (именно эта инициатива позволила президентским срокам Путина «обнулиться». Прим. ред.).

Фото: EPA-EFE / MAXIM SHIPENKOV

Фото: EPA-EFE / MAXIM SHIPENKOV

У обсуждаемого законопроекта имеется огромный «поправочный» потенциал. Более того, поправки как бы напрашиваются сами собой.

Например, можно внести «маленькую» поправку и изъять из предложения законопроекта о «досрочном прекращении или продлении» слова «прекращении или». В этом случае «народные массы» наконец смогут требовать референдума о продлении полномочий любимого вождя.

В расчете на такой референдум предложения законопроекта о снижении численности инициативных групп можно даже оставить. А если не рассчитывать на такой референдум, то представленные поправки можно легко отвергнуть или просто в рекламных целях уменьшить эту численность не в четыре раза, а вдвое.

А еще было бы неплохо так поправить закон о референдуме, чтобы по нему можно было бы проводить референдумы по образцу «референдумов» в Крыму и Новороссии. То есть — за пару недель и без агитации оппонентов. Для этого надо лишь внести поправки в разделы о сроках и порядке агитации. В идеале, конечно, надо бы подправить разделы о комиссиях референдума и о списке избирателей, но это уже детали.

В общем, для работы над поправками, которые могут превратить закон о референдуме в «закон об одобрении», открываются широкие возможности.

И если закон дойдет до второго чтения, то он будет принят в перевернутом виде, но с подачи «оппозиции».

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История референдумов в России печальна. Если не считать референдум 1991 года с вопросом о введении поста Президента РСФСР, прошедший вместе со всесоюзным референдумом о сохранении СССР, в России был проведен лишь один общенациональный референдум (25 апреля 1993 года), корректность и последствия которого обсуждаются до сих пор. Меж тем, в соответствии с Конституцией России, референдум наряду со свободными выборами является «высшим непосредственным выражением власти народа».

Референдум 1993 года (о доверии президенту РФ Борису Ельцину. Прим. ред.) проводился по правилам, принятым постановлением Съезда народных депутатов РФ. В 1995 году был принят Федеральный конституционный закон «О референдуме Российской Федерации», который ни разу не был применен; в 2004 году он был отменен, и принят новый закон с таким же названием.

Голосование на референдуме 1993 года, Москва. Фото: Frederique LENGAIGNE / Gamma-Rapho / Getty Images

Голосование на референдуме 1993 года, Москва. Фото: Frederique LENGAIGNE / Gamma-Rapho / Getty Images

Закон 2004 года устанавливал нереальные правила инициирования референдума «снизу», и, естественно, он оказался столь же полезным, сколь и предыдущий: ни одного общероссийского референдума мы больше не увидели. Обновленная в 2003 году до единогласия и «единороссия» Государственная Дума наконец смогла без особых препятствий приступить к реформированию законодательства, подстройке его под нужды новой «руководящей и направляющей политической силы» в лице Администрации президента. И закон о референдуме 2004 года стал пробным камнем; после него в 2005-м был принят регрессивный закон о выборах депутатов Госдумы, и началась интенсивная деградация всего избирательного законодательства.

Проект закона о референдуме 2004 года резко критиковали многие эксперты, указывая на драконовские требования к инициированию референдума «снизу». Зато в 2020 году этот закон оказался препятствием для проведения естественно напрашивавшегося референдума по поправкам в Конституцию.

Поэтому для «всенародного одобрения поправок» власти пришлось отказаться от референдума и использовать суррогат в форме «общенародного голосования».

И вдруг совершенно неожиданно среди соревнующихся в мракобесии законопроектов появляется законопроект № 332585-8 (внесен 10 апреля 2023 года депутатом от КПРФ Анжеликой Глазковой.Прим. ред.), предлагающий смягчить требования к инициированию общероссийского референдума.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, 2020 год. Фото: EPA-EFE / MAXIM SHIPENKOV

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, 2020 год. Фото: EPA-EFE / MAXIM SHIPENKOV

По действующему закону, для инициирования референдума не менее чем в половине регионов России должны быть созданы инициативные подгруппы, причем в каждой такой подгруппе должно состоять не менее 100 человек. Законопроект предлагает уменьшить минимальную численность таких подгрупп в два раза, до 50 человек. Эти подгруппы должны быть зарегистрированы Центральной избирательной комиссией Российской Федерации на основании нотариально заверенного списка и протокола общего собрания.

Затем в случае регистрации не менее пятидесяти инициативных подгрупп следует образовать федеральную инициативную группу по проведению референдума и собрать 2 миллиона подписей в поддержку назначения референдума, причем в одном регионе не может собираться более 50 тысяч подписей.

Законопроект предлагает уменьшить число необходимых подписей до полумиллиона. И увеличить период сбора подписей с 45 до 60 дней.

Предлагаемые изменения делают инициирование референдума «снизу» более реальным, хотя всё равно трудно реализуемым (как показал опыт российских выборов, из-за претензий к собранным подписям кандидату всегда можно отказать в регистрации).

Этим удивительные предложения законопроекта не ограничиваются. В нем предлагается отменить запрет на проведение референдума с вопросом о продлении или прекращении полномочий президента, Государственной Думы и о проведении их досрочных выборов. Также предлагается отменить запрет на проведение референдума об избрании, о назначении на должность, досрочном прекращении, приостановлении или продлении полномочий лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации. Напомним, что к последним относятся премьер-министр, его заместители, председатель Конституционного Суда РФ, Генеральный прокурор, председатель ЦИК РФ и некоторые другие.

Новации, несомненно, чрезвычайно смелые и вступают в противоречие с действующим законодательством, на основании чего могут быть легко отклонены даже до первого чтения. Но, в принципе, при изменении некоторых других законов (в частности, Конституции) могли бы послужить радикальным реформам — например, ограничению полномочий президента. Впрочем, при нынешнем правосудии, — и стать основанием для возбуждения уголовного дела против автора законопроекта.

Фото: EPA-EFE / YURI KOCHETKOV

Фото: EPA-EFE / YURI KOCHETKOV

Еще глаз цепляется за пассажи, посвященные ограничениям на моменты проведения референдума. Предлагается отменить норму, запрещающую проводить референдум в течение трех месяцев со дня отмены военного или чрезвычайного положения, а также в последний год полномочий Президента РФ и Государственной Думы (может, автор что-то знает?).

Если бы проект был внесен единороссами, версия о причинах его появления была бы проста: это рекламный ход Администрации президента, из которого можно получить бессрочное президентство, принятое «по инициативе народа». Но авторство, честно говоря, ставит меня в тупик: проект внесла депутат Государственной Думы из фракции КПРФ Анжелика Глазкова, которая по совместительству является женой небезызвестного «нового социалиста» Николая Платошкина.

Итак, имеем: формально оппозиционный депутат вносит предполагающий упрощение инициирования «снизу» референдума о продлении или прекращении полномочий президента тогда, когда этого захотят народные массы.

Обычная судьба такого законопроекта — либо добровольный отзыв (после рекомендаций Совета Думы или еще чьих-нибудь), либо — в лучшем случае — отклонение в первом чтении. По части избирательного законодательства наша Государственная Дума отличается крайней нелюбовью к законопроектам от «оппозиционных» фракций: принимает лишь 3% от внесенных ими законопроектов, да и то, бывает, в совершенно искаженном виде.

Но проект уже месяц лежит в Госдуме и даже получил положительное заключение Правового управления о соблюдении порядка внесения. Это наводит на размышления.

Дело в том, что начиная с 2012 года Администрация президента научилась превращать законопроекты в их противоположность с помощью поправок. И принимать законы, инициированные якобы «оппозицией», но выгодные именно администрации. Первым опытом было прекрасное превращение законопроекта ЛДПР о Едином дне голосования в конце марта в закон о Едином дне голосования в начале сентября и о постоянно действующих участковых избирательных комиссиях (чтобы летом не обременять местные администрации их формированием). Наиболее выразительным примером применения технологии «опрокидывающих поправок» является «неожиданная поправка Терешковой» в закон о поправках в Конституцию (именно эта инициатива позволила президентским срокам Путина «обнулиться». Прим. ред.).

Фото: EPA-EFE / MAXIM SHIPENKOV

Фото: EPA-EFE / MAXIM SHIPENKOV

У обсуждаемого законопроекта имеется огромный «поправочный» потенциал. Более того, поправки как бы напрашиваются сами собой.

Например, можно внести «маленькую» поправку и изъять из предложения законопроекта о «досрочном прекращении или продлении» слова «прекращении или». В этом случае «народные массы» наконец смогут требовать референдума о продлении полномочий любимого вождя.

В расчете на такой референдум предложения законопроекта о снижении численности инициативных групп можно даже оставить. А если не рассчитывать на такой референдум, то представленные поправки можно легко отвергнуть или просто в рекламных целях уменьшить эту численность не в четыре раза, а вдвое.

А еще было бы неплохо так поправить закон о референдуме, чтобы по нему можно было бы проводить референдумы по образцу «референдумов» в Крыму и Новороссии. То есть — за пару недель и без агитации оппонентов. Для этого надо лишь внести поправки в разделы о сроках и порядке агитации. В идеале, конечно, надо бы подправить разделы о комиссиях референдума и о списке избирателей, но это уже детали.

В общем, для работы над поправками, которые могут превратить закон о референдуме в «закон об одобрении», открываются широкие возможности.

И если закон дойдет до второго чтения, то он будет принят в перевернутом виде, но с подачи «оппозиции».

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Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.

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