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Что произошло за ночь 19 мая. Коротко
- Война России против Украины идет уже год и 84 дня. Этой ночью в Украине снова звучала воздушная тревога. В Киеве работала украинская система ПВО: по данным городской администрации, российские войска атаковали столицу ударными дронами Shahed, все они были сбиты. Пострадавших и разрушений нет. Взрывы также произошли в Хмельницкой и Николаевской областях и в Кривом Роге.
- Украинские силы перехватили тактическую инициативу и добились значимых успехов в районе Бахмута в ходе контрнаступлений 18 мая, заявили в Институте изучения войны. Ограниченный характер наступательных операций ЧВК «Вагнер» по сравнению с локальными украинскими контратаками подчеркивает потерю российской инициативы в этом районе, подчеркнули эксперты.
- Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите «Большой семерки», который открывается сегодня в Хиросиме. По данным Reuters, Зеленский прилетит в Японию в воскресенье, однако официально это не подтверждалось. Встреча глав государств пройдет в Японии с 19 мая по 21 мая. Война в Украине и поддержка Киева в отражении российской агрессии — одна из главных тем встречи.
- Великобритания запретит импорт меди, никеля и алюминия из России и поставку российских алмазов, а также введет санкции в отношении 86 человек и компаний, связанных с российским ВПК, анонсировали в канцелярии британского премьер-министра Риши Сунака.
- Движение поездов на участке железной дороги под Симферополем, где ранее с рельсов сошли несколько вагонов, восстановлено, отчитались в Крымской железной дороге. Грузовики пока на Крымский мост не пустят.
- Война России против Украины идет уже год и 84 дня. Этой ночью в Украине снова звучала воздушная тревога. В Киеве работала украинская система ПВО: по данным городской администрации, российские войска атаковали столицу ударными дронами Shahed, все они были сбиты. Пострадавших и разрушений нет. Взрывы также произошли в Хмельницкой и Николаевской областях и в Кривом Роге.
- Украинские силы перехватили тактическую инициативу и добились значимых успехов в районе Бахмута в ходе контрнаступлений 18 мая, заявили в Институте изучения войны. Ограниченный характер наступательных операций ЧВК «Вагнер» по сравнению с локальными украинскими контратаками подчеркивает потерю российской инициативы в этом районе, подчеркнули эксперты.
- Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите «Большой семерки», который открывается сегодня в Хиросиме. По данным Reuters, Зеленский прилетит в Японию в воскресенье, однако официально это не подтверждалось. Встреча глав государств пройдет в Японии с 19 мая по 21 мая. Война в Украине и поддержка Киева в отражении российской агрессии — одна из главных тем встречи.
- Великобритания запретит импорт меди, никеля и алюминия из России и поставку российских алмазов, а также введет санкции в отношении 86 человек и компаний, связанных с российским ВПК, анонсировали в канцелярии британского премьер-министра Риши Сунака.
- Движение поездов на участке железной дороги под Симферополем, где ранее с рельсов сошли несколько вагонов, восстановлено, отчитались в Крымской железной дороге. Грузовики пока на Крымский мост не пустят.
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