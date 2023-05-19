Что произошло за ночь 19 мая. Коротко

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Новая газета Европа Война России против Украины идет уже год и 84 дня. Этой ночью в Украине снова звучала воздушная тревога. В Киеве работала украинская система ПВО: по данным городской администрации, российские войска атаковали столицу ударными дронами Shahed, все они были сбиты. Пострадавших и разрушений нет. Взрывы также произошли в Хмельницкой и Николаевской областях и в Кривом Роге.

Этой ночью в Украине снова звучала воздушная тревога. В Киеве работала украинская система ПВО: по данным городской администрации, российские войска атаковали столицу ударными дронами Shahed, все они были сбиты. Пострадавших и разрушений нет. Взрывы также произошли в Хмельницкой и Николаевской областях и в Кривом Роге. Украинские силы перехватили тактическую инициативу и добились значимых успехов в районе Бахмута в ходе контрнаступлений 18 мая , заявили в Институте изучения войны. Ограниченный характер наступательных операций ЧВК «Вагнер» по сравнению с локальными украинскими контратаками подчеркивает потерю российской инициативы в этом районе, подчеркнули эксперты.

, заявили в Институте изучения войны. Ограниченный характер наступательных операций ЧВК «Вагнер» по сравнению с локальными украинскими контратаками подчеркивает потерю российской инициативы в этом районе, подчеркнули эксперты. Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите «Большой семерки» , который открывается сегодня в Хиросиме. По данным Reuters, Зеленский прилетит в Японию в воскресенье, однако официально это не подтверждалось. Встреча глав государств пройдет в Японии с 19 мая по 21 мая. Война в Украине и поддержка Киева в отражении российской агрессии — одна из главных тем встречи.

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Этой ночью в Украине снова звучала воздушная тревога. В Киеве работала украинская система ПВО: по данным городской администрации, российские войска атаковали столицу ударными дронами Shahed, все они были сбиты. Пострадавших и разрушений нет. Взрывы также произошли в Хмельницкой и Николаевской областях и в Кривом Роге. Украинские силы перехватили тактическую инициативу и добились значимых успехов в районе Бахмута в ходе контрнаступлений 18 мая , заявили в Институте изучения войны. Ограниченный характер наступательных операций ЧВК «Вагнер» по сравнению с локальными украинскими контратаками подчеркивает потерю российской инициативы в этом районе, подчеркнули эксперты.

, заявили в Институте изучения войны. Ограниченный характер наступательных операций ЧВК «Вагнер» по сравнению с локальными украинскими контратаками подчеркивает потерю российской инициативы в этом районе, подчеркнули эксперты. Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите «Большой семерки» , который открывается сегодня в Хиросиме. По данным Reuters, Зеленский прилетит в Японию в воскресенье, однако официально это не подтверждалось. Встреча глав государств пройдет в Японии с 19 мая по 21 мая. Война в Украине и поддержка Киева в отражении российской агрессии — одна из главных тем встречи.

, который открывается сегодня в Хиросиме. По данным Reuters, Зеленский прилетит в Японию в воскресенье, однако официально это не подтверждалось. Встреча глав государств пройдет в Японии с 19 мая по 21 мая. Война в Украине и поддержка Киева в отражении российской агрессии — одна из главных тем встречи. Великобритания запретит импорт меди, никеля и алюминия из России и поставку российских алмазов , а также введет санкции в отношении 86 человек и компаний, связанных с российским ВПК, анонсировали в канцелярии британского премьер-министра Риши Сунака.

, а также введет санкции в отношении 86 человек и компаний, связанных с российским ВПК, анонсировали в канцелярии британского премьер-министра Риши Сунака. Движение поездов на участке железной дороги под Симферополем, где ранее с рельсов сошли несколько вагонов, восстановлено, отчитались в Крымской железной дороге. Грузовики пока на Крымский мост не пустят. Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.

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