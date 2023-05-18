На Бориса Гребенщикова составили протокол о «дискредитации» армии

В прошлом году основатель «Нашего радио» рассказал, что передачу Бориса Гребенщикова сняли с эфира из-за антивоенной позиции музыканта.



Гребенщиков несколько раз выступал против войны в Украине.

«Война между Россией и Украиной — это безумие. А люди, которые развязали ее — позор России», — говорил он. В первый день войны музыкант публиковал в соцсети пост с похожим текстом от имени группы «Аквариум».