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НовостиОбщество

На Бориса Гребенщикова составили протокол о «дискредитации» армии

На музыканта Бориса Гребенщикова составили протокол о «дискредитации» армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Внимание на карточку дела обратила «Медиазона».

Дело рассмотрит Тверской районный суд Москвы. Что стало причиной для составления протокола — неизвестно.

В прошлом году основатель «Нашего радио» рассказал, что передачу Бориса Гребенщикова сняли с эфира из-за антивоенной позиции музыканта.

Гребенщиков несколько раз выступал против войны в Украине.

«Война между Россией и Украиной — это безумие. А люди, которые развязали ее — позор России», — говорил он. В первый день войны музыкант публиковал в соцсети пост с похожим текстом от имени группы «Аквариум».

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На музыканта Бориса Гребенщикова составили протокол о «дискредитации» армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Внимание на карточку дела обратила «Медиазона».

Дело рассмотрит Тверской районный суд Москвы. Что стало причиной для составления протокола — неизвестно.

В прошлом году основатель «Нашего радио» рассказал, что передачу Бориса Гребенщикова сняли с эфира из-за антивоенной позиции музыканта.

Гребенщиков несколько раз выступал против войны в Украине.

«Война между Россией и Украиной — это безумие. А люди, которые развязали ее — позор России», — говорил он. В первый день войны музыкант публиковал в соцсети пост с похожим текстом от имени группы «Аквариум».

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