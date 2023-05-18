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«Если они убьют меня — хорошо»: уехавший в Норвегию бывший наемник ЧВК «Вагнер» Андрей Медведев решил вернуться в Россию

26-летний Андрей Медведев, называющий себя наемником ЧВК «Вагнер» и командиром подразделения убитого кувалдой заключенного Евгения Нужина, объявил о своем намерении вернуться в Россию. На это обратило внимание агентство Reuters.

Медведев выпустил на ютубе серию коротких видео, в которых объяснил свое решение. Так, в одном из роликов он сказал, что надеялся обрести в Норвегии «мир и покой, оставить позади политику и войну, но почему-то это не удалось». Он сказал, что самостоятельно принял решение вернуться в Россию.

«Посмотрим, что произойдет в России. Если они (наемникиПрим. ред.) убьют меня — хорошо. Если они этого не сделают — большое спасибо. Если я выживу — еще больше спасибо», — сказал Медведев.

«Новая газета Европа» заметила, что позже эти видео стали недоступны.

В посольстве РФ в Осло подтвердили РИА Новости, что бывший наемник приходил в консульский отдел посольства. Reuters отметили, что журналистам не удалось связаться с ним после публикации видео.

В середине января Андрей Медведев незаконно перешел границу России с Норвегией и запросил политическое убежище. Он назвал себя бывшим командиром одного из подразделений ЧВК «Вагнер». По словам Медведева, под его руководством служил убитый кувалдой заключенный Евгений Нужин.

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26-летний Андрей Медведев, называющий себя наемником ЧВК «Вагнер» и командиром подразделения убитого кувалдой заключенного Евгения Нужина, объявил о своем намерении вернуться в Россию. На это обратило внимание агентство Reuters.

Медведев выпустил на ютубе серию коротких видео, в которых объяснил свое решение. Так, в одном из роликов он сказал, что надеялся обрести в Норвегии «мир и покой, оставить позади политику и войну, но почему-то это не удалось». Он сказал, что самостоятельно принял решение вернуться в Россию.

«Посмотрим, что произойдет в России. Если они (наемникиПрим. ред.) убьют меня — хорошо. Если они этого не сделают — большое спасибо. Если я выживу — еще больше спасибо», — сказал Медведев.

«Новая газета Европа» заметила, что позже эти видео стали недоступны.

В посольстве РФ в Осло подтвердили РИА Новости, что бывший наемник приходил в консульский отдел посольства. Reuters отметили, что журналистам не удалось связаться с ним после публикации видео.

В середине января Андрей Медведев незаконно перешел границу России с Норвегией и запросил политическое убежище. Он назвал себя бывшим командиром одного из подразделений ЧВК «Вагнер». По словам Медведева, под его руководством служил убитый кувалдой заключенный Евгений Нужин.

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Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.

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