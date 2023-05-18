Английский «Манчестер Сити» обыграл испанский «Реал Мадрид» и вышел в финал Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» обыграл испанский «Реал Мадрид» во втором матче полуфинала Лиги чемпионов. Встреча, проходившая в Манчестере, завершилась со счетом 4:0.

В составе победителей голы забили Бернарду Силва (23-я и 37-я минуты), Хулиан Альварес (90+1), на 76-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник «Реала» Эдер Милитао.

Первый матч в Испании завершился со счетом 1:1. По сумме двух игр в финал выходит «Манчестер Сити».

В финальном матче турнира манчестерская команда встретится с итальянским «Интером». Решающая встреча состоится 10 июня в Стамбуле.

Итальянский «Интер» стал первым финалистом Лиги чемпионов 16 мая. По сумме двух матчей он обыграл «Милан» со счетом 3:0.