Власти Украины: в результате российского обстрела Зеленовки в Херсонской области погибли три человека, среди них — пятилетний ребенок

В результате российского обстрела Зеленовки в Херсонской области погиб ребенок, сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. «Россияне убили ребенка на Херсонщине. Это произошло в результате обстрелов в Зеленовке. Отец принес его в больницу на руках», — написал он.

По его данным, ранения получили еще два человека. «Все они находились возле магазина», — уточнил Ермак.

ОБНОВЛЕНО 18:35 (МСК) В результате обстрела Херсонской области погибли три человека, среди них — пятилетний ребенок, сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины. По данным ведомства, 17 мая около 16:00 российские войска обстреляли поселок в Херсонском районе. Один из снарядов попал вблизи магазина, где находились местные жители. Травмы, несовместимые с жизнью, получили 5-летний мальчик и двое мужчин. Еще один мужчина и несовершеннолетний юноша получили травмы разной степени тяжести.

16 мая в Херсонской администрации сообщали, что за сутки российская армия обстреляла регион 13 раз: атаковали Антоновку, Садовое, Молодежное, Зеленовку, Приднепровское, Камышаны, Корабельный и Суворовский районы города. Пять человек, в том числе трое детей, были ранены, заявляли тогда местные власти.