Суд в Бишкеке приговорил воевавшего на стороне России жителя Киргизии к 10 годам колонии за наемничество

Первомайский районный суд Бишкека приговорил жителя Киргизии к десяти годам лишения свободы по обвинению в наемничестве. На приговор обратила внимание «Медиазона. Центральная Азия».

Согласно материалам дела, в июне 2022 года осужденный (его персональные данные не разглашаются) «принял решение вступить в ряды вооруженных группировок самопровозглашенной "ЛНР" для участия в вооруженном конфликте между Российской Федерацией и Украиной». По версии суда, его конечной целью было получение гражданства Российской Федерации.

В конце июля на он был зачислен на воинскую службу в должности заместителя командира боевой машины с зарплатой в 180 тысяч рублей, где занимался перевозкой минометных установок и боеприпасов к линии фронта в городе Соледар. В ноябре он был уволен со службы по собственному желанию, после чего покинул территорию «ЛНР» и через Москву вернулся в Бишкек.

Подсудимый отказался полностью признавать свою вину, заявив, что «в боевых действиях никогда не участвовал, всегда находился в военкомате». Там он, по его словам, занимался продуктовыми поставками и гуманитарной помощью местному населению.



Согласно Уголовному кодексу Киргизии, гражданам страны запрещено участвовать в военных конфликтах других государств, уточняет издание. За нарушение закона предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет.