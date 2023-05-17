Русская служба «Би-би-си»: Рособрнадзор и прокуратура пришли с внеплановой проверкой в Европейский университет

Рособрнадзор и прокуратура пришли с внеплановой проверкой в Европейский университет (ЕУ) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на восемь источников в вузе и университетских кругах.

По данным издания, проверяющие присутствуют на занятиях и изучают публикации преподавателей и темы диссертаций студентов — в том числе по политологии, истории и социологии. Их интересует содержание научных работ и программ — в частности, проверяющие

Один из собеседников Русской службы «Би-би-си» рассказал, что проверка проводится в рамках мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму. Ранее схожая проверка уже привела к отзыву лицензии у вуза. Источник «Би-би-си» сообщил, что проверяющие запросили пакет документов за 2020-2023 годы: темы диссертаций и личные дела магистрантов и аспирантов, а также их индивидуальные научные планы, согласованные с научными руководителями. Такие документы собирали для проверки как минимум на четырех факультетах —антропологии, истории, социологии и политических наук.

В марте 2016 года Европейский университет после проверки Роспотребнадзора и прокуратуры лишили лицензии. После этого вуз проверяли 13 раз — в том числе, трижды приходили сотрудники Роспотребнадзора. В 2019 году вузу вновь выдали аккредитацию на шесть лет.

ЕУ основали в Петербурге 1994 году. Это частный университет, который существует, преимущественно, на пожертвования российского крупного бизнеса и за счет фонда целевого капитала. Изначально его работу финансировали НКО из США и ЕС — такие как Фонд Сороса, Фонд Форда и другие. Деятельность этих организаций признана в России «нежелательной», однако вуз много лет не получает от них средств.

В попечительский совет Европейского университета входят экс-глава администрации президента РФ Александр Волошин и бывший председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Его возглавляет директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.