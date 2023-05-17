Главу центра «Вектор», выпускавшего «ЭпиВакКорону», уволили за нарушение закона о коррупции

Генерального директора Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова уволили из-за нарушения закона о противодействии коррупции и выявления конфликта интересов. Об этом Роспотребнадзор сообщил «Интерфаксу».
В Роспотребнадзоре также заявили, что в соответствии с законодательством о противодействии коррупции ведомство провело «мероприятия по пресечению выявленных фактов».
Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник писал, что Максютов был уволен «в связи с утратой доверия».
«Центр "Вектор" продолжает свою деятельность в соответствии с планами по научной работе и поставленными задачами», — отметили в Роспотребнадзоре.
Ринат Максютов работал в центре «Вектор» с 2003 года.
В 2020 году «Вектор» создал вакцину против коронавируса «ЭпиВакКорона».
Во время пандемии коронавируса «Новая газета» писала, что в эффективности вакцины усомнились добровольцы, которые участвовали в клинических испытаниях препарата. В частности, волонтеры не обнаружили после вакцинации защитных антител в организме.
Также в прошлом году «Медуза» заявила, что журналисты издания получили убедительные доказательства, что вакцина неэффективна и создает у привитых людей совершенно ложное чувство безопасности.
Генерального директора Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова уволили из-за нарушения закона о противодействии коррупции и выявления конфликта интересов. Об этом Роспотребнадзор сообщил «Интерфаксу».
В Роспотребнадзоре также заявили, что в соответствии с законодательством о противодействии коррупции ведомство провело «мероприятия по пресечению выявленных фактов».
Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник писал, что Максютов был уволен «в связи с утратой доверия».
«Центр "Вектор" продолжает свою деятельность в соответствии с планами по научной работе и поставленными задачами», — отметили в Роспотребнадзоре.
Ринат Максютов работал в центре «Вектор» с 2003 года.
В 2020 году «Вектор» создал вакцину против коронавируса «ЭпиВакКорона».
Во время пандемии коронавируса «Новая газета» писала, что в эффективности вакцины усомнились добровольцы, которые участвовали в клинических испытаниях препарата. В частности, волонтеры не обнаружили после вакцинации защитных антител в организме.
Также в прошлом году «Медуза» заявила, что журналисты издания получили убедительные доказательства, что вакцина неэффективна и создает у привитых людей совершенно ложное чувство безопасности.