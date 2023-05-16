В Женеве 15 организаций сети «Мемориал» учредили Международную Ассоциацию «Мемориал»

В Женеве 15 организаций сети «Мемориал» из разных стран учредили Международную Ассоциацию «Мемориал». Об этом сообщили правозащитники в своих социальных сетях. Как пишут организаторы, ассоциация продолжит дело и лучшие проекты Международного Мемориала, ликвидированного в России на рубеже 2021-2022 годов.

Сопредседатели правления Международной Ассоциации «Мемориал» Андреа Гуллотта, Ирина Щербакова и Евгений Захаров.

В первый состав правления вошли 11 представителей организации из России, Украины, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Израиля, Польши и Чехии. Сопредседателями правления стали Андреа Гуллотта, Ирина Щербакова и Евгений Захаров. «Несмотря на репрессии, "Мемориал" и "Мемориалы" продолжают свою работу, пространства для которой, увы, становится только больше. Никто не планирует сдаваться. Новому составу правления предстоит определить приоритеты в сложное время, фактически заново выстроить команду в Европе, не забыв коллег и их риски в России», — написал в своих соцсетях бывший член правления Международного Мемориала Павел Андреев.