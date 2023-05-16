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В Женеве 15 организаций сети «Мемориал» учредили Международную Ассоциацию «Мемориал»

В Женеве 15 организаций сети «Мемориал» из разных стран учредили Международную Ассоциацию «Мемориал». Об этом сообщили правозащитники в своих социальных сетях.

Как пишут организаторы, ассоциация продолжит дело и лучшие проекты Международного Мемориала, ликвидированного в России на рубеже 2021-2022 годов.

Сопредседатели правления Международной Ассоциации «Мемориал» Андреа Гуллотта, Ирина Щербакова и Евгений Захаров.

Сопредседатели правления Международной Ассоциации «Мемориал» Андреа Гуллотта, Ирина Щербакова и Евгений Захаров.

В первый состав правления вошли 11 представителей организации из России, Украины, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Израиля, Польши и Чехии. Сопредседателями правления стали Андреа Гуллотта, Ирина Щербакова и Евгений Захаров.

«Несмотря на репрессии, "Мемориал" и "Мемориалы" продолжают свою работу, пространства для которой, увы, становится только больше. Никто не планирует сдаваться. Новому составу правления предстоит определить приоритеты в сложное время, фактически заново выстроить команду в Европе, не забыв коллег и их риски в России», — написал в своих соцсетях бывший член правления Международного Мемориала Павел Андреев.

Российский правозащитный центр «Мемориал» — неправительственная организация, созданная для исследования политических репрессий. Среди основателей организации были лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров и правозащитница Светлана Ганнушкина.

В России «Мемориал» признали «иностранным агентом» в 2016 году, а сама организация затем была ликвидирована по решению суда в самом конце 2021 года.

В 2022 году российский «Мемориал» получил Нобелевскую премию мира. Ее также вручили белорусскому правозащитнику Алесю Беляцкому и украинскому «Центру гражданских свобод». «Мемориал» в Осло представлял Ян Рачинский.

5 апреля 2022 года Правозащитный центр Мемориал окончательно ликвидировали, в тот же день старый сайт организации перестал обновляться. После этого был создан Центр защиты прав человека «Мемориал», а новости о работе правозащитников полностью перешли в соцсети.

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